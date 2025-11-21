ERR Berliinis: Saksamaa majanduse halb seis tekitab rahvas ärevust

Saksamaal on uuelt valitsuselt oodatud sammud kiduva majanduse turgutamiseks tulnud aeglaselt ja rahulolematus olukorraga on kasvama hakanud. Saksa majandus jäi kolmandas kvartalis kvartaalses võrdluses nullkasvu juurde, võrreldes eelmise aastaga oli kasv 0,3 protsenti.

Berliini lillepoed meelitavad ostjaid juba jõulukaunistustega. Majandusest ei ole sakslastel ka uuel aastal suurt tõusu oodata, prognooside järgi tuleb kasv napilt üle ühe protsendi. Sügisestes majandusuudistes on tooni andnud teated töökohtade kadumisest.

Berliini äärelinnas räägivad inimesed murega majanduse olukorrast ja töökohtade kadumisest ja ootavad lahendusi poliitikutelt.

"Katastroof! Kõik on katastroof. Midagi peaks juhtuma. Vastasel juhul läheme allavett," ütles Gudrun.

"Praegu pole majanduse seis kuigi roosiline. See sõltub kindlasti kõikidest nendest sõdadest. Mida me tegema peame? Seda tuleb küsida meie poliitikutelt. Nad teevad, mida tahavad. Nad ei tee seda, mida rahvas taha," lausus Mathias.

Ootused kevadel võimule asunud liidukantsler Friedrich Merzi valitsusele olid suured. Investeeringud ja reformid on aga aeglased tulema, alustades bürokraatia kärpimisest.

"Siiani on astutud minimaalseid samme selles suunas. Lisaks on taristu väga kehvas olukorras, peaaegu midagi ei ole selles vallas tehtud. Lubati 500 miljardit eurot selle probleemiga tegelemiseks, aga siiani ei ole see veel tegelikult käima läinud," lausus Saksamaa majandusuuringute instituudi (DIW) analüütik Alexander Kritikos.

"Ettevõtted ei tunneta käegakatsutavaid tulemusi. Nende ootused on endiselt üleval ja need peaksid olema kiired käegakatsutavad tulemused bürokraatia vähendamisel ja maksustamise ning muude kulude nagu energiakulud ja sotsiaalmaksete leevendamisel. Muidugi, mis võtab veidi kauem aega, oodatakse taristu moderniseerimist. Raha on olemas, aga käegakatsutavaid tulemusi ettevõtetele ei ole veel," sõnas Saksamaa kaubandus-tööstuskoja väliskaubanduse juht Volker Treier.

Liidukantsler Friedrich Merzil on kampaanialubadusi raske täita, arvestades reaalseid poliitilisi jõujooni ja ka tema enda isikut.

"Lõppude lõpuks on näha, et ta peab maksma lõivu selle eest, et ta oli 20 aastat väljaspool poliitikat. Ta ei ole hästi seotud vastandina teistele inimestele ja ta ei ole poliitika keskmes," ütles Kritikos.

Saksa ettevõtjad näevad protektsionistlikumaks muutunud maailmas tulevikku siiski mitte samaga vastamisel, vaid vabakaubanduslepingutes ja Euroopa ühisturu parandamises.

"Klaas ei ole pooltühi, see on pooltäis. Võimalusi on palju, kasutame neid Euroopa Liidust väljas ja sees, ühisturul on nii palju takistusi, kaotame need," lausus Treier.