Trumpi sõnul pole rahuplaan tema viimane pakkumine Ukrainale

28 punktiga rahuplaan nõuaks Ukrainalt territooriumite loovutamist Venemaale, armee vähendamist ning põhiseadusesse kirjutamist, et Ukraina ei liitu kunagi NATO-ga. USA on andnud Ukrainale tingimustega nõustumiseks aega 27. novembrini, vastasel juhul loobub USA Ukraina toetamisest.

Trump ütles laupäeval, et see ei pruugi olla siiski viimane pakkumine Ukrainale.

"Ei, see ei ole mu viimane pakkumine," vastas ta ajakirjanike küsimusele, kas Valge Maja rahuplaan on USA viimane pakkumine.

Kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski keeldub USA pakutud rahulepingust, siis võib ta oma võitlust jätkata, kui ta tahab, lisas Trump.