Moskva suurim elektrijaam sai droonitabamuse
Väidetavalt ründasid Ukraina väed pühapäeva varahommikul ühte Moskva suurimat elektrijaama, Šatura termoelektrijaama, kirjutas sõjablogija Osinttechnical X-is.
Oluline 23. novembril kell 7.00:
Videos on näha plahvatus ja leegid Venemaa elektrijaama põhjaküljel.
Ukrainian forces just hit one of Moscow's largest power stations, the Shatura TPP.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 23, 2025
Seen here, a massive explosion on the northern side of the Russian power plant. pic.twitter.com/M1S6n50n5i
Šatura soojuselektrijaam asub Venemaa pealinnast umbes 120 kilomeetrit ida pool, Moskva oblasti äärelinnas.
Laupäeva õhtul teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et teel pealinna poole tulistati alla kaks Ukraina drooni. Venemaa lennundusamet Rosaviatsija teatas samuti, et Moskva Žukovski lennujaam peatas ajutiselt tegevuse droonide tõttu.
Ukraina korraldab regulaarselt rünnakuid sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu Venemaal ja Venemaa okupeeritud aladel, tuginedes peamiselt kodumaal toodetud droonidele.
Tekkinud kahju ulatuse või võimalike inimohvrite kohta polnud kohe teavet saadaval.
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: X, The Kyiv Independent