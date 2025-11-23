Moskva suurim elektrijaam sai droonitabamuse

Tekkinud kahju ulatuse või võimalike inimohvrite kohta polnud kohe teavet saadaval.

Ukraina korraldab regulaarselt rünnakuid sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu Venemaal ja Venemaa okupeeritud aladel, tuginedes peamiselt kodumaal toodetud droonidele.

Laupäeva õhtul teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et teel pealinna poole tulistati alla kaks Ukraina drooni. Venemaa lennundusamet Rosaviatsija teatas samuti, et Moskva Žukovski lennujaam peatas ajutiselt tegevuse droonide tõttu.

Ukrainian forces just hit one of Moscow's largest power stations, the Shatura TPP. Seen here, a massive explosion on the northern side of the Russian power plant. pic.twitter.com/M1S6n50n5i

Videos on näha plahvatus ja leegid Venemaa elektrijaama põhjaküljel.

