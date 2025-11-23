"AK. Nädala" portree: Urmas Klaas

Kui vaadata Tartu linnajuhte alates Eesti vabariigi väljakuulutamisest 1918. aastal, siis selgub, et on vaid üks linnaisa, kes on Tartus olnud kauem võimul kui Urmas Klaas. See on aastatel 1920 kuni 1934 Tartu linna juhtinud Karl Luik, kes veel kuni 1940. aastani jätkas tegevust linnapea abina. Kui aga Klaas peaks järgmiste kohalike valimisteni võimul püsima purustaks ta senise rekordi.

2014. aasta märtsis linnapeaks saades ütles Klaas, et Tartu linna ja Tartu ülikooli suhe ning hea koostöö peaks väljenduma tõsistes suurtes projektides.

Ülikool oli ka see, mis Urmas Klaasi Tartusse tõi. Varasemast ajast Klaasil Tartuga suuremat sidet ei olnud. "Aktuaalne kaamera" kutsus Klaasi jalutuskäigule, et viia mõtted ja jututeemad poliitikast eemale.

"1989. aastal lõpetasin ma Räpina keskkooli ja tulin Tartu ülikooli ajalugu õppima. Ikka väga paljudel, kes väiksematest kohtadest Tartusse tulevad, on mõte, et lõpetan ülikooli ära ja siis lähen kodukanti tagasi. Nii oli ka minul mõte ja õpetajad ootasid, et kui õpingud on läbi, siis lähen Räpina keskkooli ajaloo õpetajaks," meenutas Klaas.

Korporanti Klaasist ei saanud. Selle asemel keskendus ta Postmehes kaastööde kirjutamisele ja õpingutele. Lõputöö kirjutas Klaas Lõuna-Eesti Õigeusu kirikutest ja nende halduskorraldusest.

"Ma oma isapoolse vanaemaga käisin hästi palju kirikus. Praktiliselt võttis ta mind ikka igal pühapäeval Räpina Püha-Miikaeli kirikusse kaasa. Pakkus huvi, et miks on õigeusu kirik ja siis see akadeemiline huvi saigi lapsepõlve mälestustest alguse," lausus Klaas.

Klaas on kultuurinautleja. Eriti meeldib talle klassikaline muusika, kuigi vahest on kuulatud ka Metallicat ja Coldplayd.

"Laupäeva hommikupoolikul kuulan ma tavaliselt lastelaule. Kui me teeme pannkooke kodus, siis on ikkagi Laulupesa lastelaulud ja Airi Liiva laulud, mis tütrele meeldivad. See on laupäevahommikune repertuaar, aga ma olen suur klassikalise muusika austaja ja mitte ainult sümfooniline, vaid ka ooperid ning mul on nii hea meel, et meil on Tartus selle regiooni parim muusikateater," rõõmustas Klaas.

Perega ajaveetmist mainib Klaas mitmel korral. Ajaloohuvilisena peab ta oluliseks ka raamatuid. Peamiselt loeb ta ajaloolisi teoseid ja krimiromaane, mida abikasa Maris talle soovitab.

Tartu puhul peab Klaas oluliseks, et lähiaastatel saab uute arenduste kaudu Emajõgi veel rohkem linnaga üheks ning oma südameasjaks nimetab ta Tartu kultuuri, välisühendusi ja linnaruumi.

"Mulle meeldib Emajõe ääres liikuda ja kui mõelda, et varsti on võimalik praktiliselt katkematult Tähtvere spordipargist Karlova sadamani liikuda mööda jõekallast, siis see on suur võimalus ja rahvale meeldib," lausus Klaas.

Klaas aga tunnistas, et uuel linnavalitsusel tuleb ilmselt mõningate asjade otsustamisel edaspidi hoog maha võtta ning koos oma suure koalitsioonipartneri Isamaaga asjadele uue pilguga otsa vaadata.