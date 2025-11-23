X!

Riik plaanib muuta hooldekodude rahastamist

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Praegu ei sõltu hooldekodudele antav rahaline panus sellest, kui rasked patsiendid asutuses viibivad. Edaspidi eristab aga riik õenduskodud ja n-ö pansionaat tüüpi hooldekodud.

Praegu toetab riik õeteenuse toetust saavaid hooldekodusid 40 patsiendi kohta ühe õe palgarahaga. Seda hoolimata sellest, kui palju on hoolekodus õehooldust vajavaid kliente. Toetus ei sõltu ka hooldatavate tervislikust seisundist.

"Täna on patsiendid kõik hooldekodus segamini. See teeb olukorra keeruliseks tegelikult nii personalile, õele kui sageli näiteks ka nende inimeste omastele, kes seda inimest hooldekodusse panevad. Tegelikult nad täpselt ei tea, missugusel tasemel seal teenust pakutakse," sõnas tervishoiuekspert Anneli Kannus.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Kersti Suun-Deket pooldab süsteemi muutmist. Näiteks oleks tema meelest mõistlik suunata hooldekodusse osa haiglas õendusteenust saavaid inimesi.

"Me näeme, et see teenus peaks olema paindlikum. Kui me rääkisime näiteks õendushaiglaga, siis õendusteenust pakutakse inimestele, kes saavad 24/7 meditsiinilist tuge, aga kui ta vajab meditsiinilist tuge vaid 7-8 tundi päevas, siis kas peaks ta olema üldhoolekandeasutuses või õendusteenusel? See on koht, kus tuleb leida lahendusi," lausus Suun-Deket.

Õdede Liidu esindaja Tiina Riistan ütles, et hooldekodud võiks senisest rohkem kasutada eriõdesid.

"Eriõe pluss on see, et ta on teatud pädevusega. Tema saab ise hinnata patsiendi tervislikku seisundit, kiirelt võtta otsuseid vastu, ei koorma sellega perearste ja ka teisi pereõdesid," ütles Riistan.

Hooldekodudes peaks õdede töö lihtsustamisele kaasa aitama plaanitav perearstisüsteemi muutus, mis seoks inimese lahti kindlast perearstist.

"Õetöö on hoolekeskuses päris mitmekülgne ja vaevanõudev. Tal tuleb näiteks suhelda väga paljude perearstidega. Võib olla niimoodi, et kui on sajakohaline hooldekodu, siis on seal ka peaaegu sada perearsti, kellega õde igapäevaselt peab suhtlema. See töö on keeruline," sõnas Alutaguse hoolekeskuse juhataja Kristiina Ets.

Sotsiaalministeeriumil on hooldekodude vajaduste hindamine plaanis uue aasta alguses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Riik plaanib muuta hooldekodude rahastamist

