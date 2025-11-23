X!

Esmaspäeval sajab mitmel pool Eestis lund

Lumi Tartus
Lumi Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Venemaalt Eestini ulatuv kõrgrõhuhari, mis täna meile päikest näitas taandub ja lõuna poolt jõuab Lääne-Venemaale madalrõhkkond. Pöörisega seotud lumesadu jõuab pärast keskööd Kagu-Eestisse ja levib edasi põhja-kirde suunas. Hommikuks ulatub lumesaju piir tõenäoliselt Kesk-Eestini. Lisaks libedatele teedele on sõidutingimused halvad ka lumesaju tõttu. Lääne-Eestis on sajupilvi hajusamalt, sajab peamiselt vihma, sekka lörtsi ja õhutemperatuur on plusspoolel.

Eeloleval ööl Eestis pilvisus tiheneb. Rannikualadel sajab kohati vihma ja lörtsi. Pärast keskööd jõuab Kagu-Eestisse lumesadu ja laieneb edasi üle maa põhja-kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni 1, rannikul kuni 3 kraadi.

Hommikul on enamasti pilves ilm. Paljudes kohtades Eesti idapoolses osas sajab lund ja sõiduolud on kehvad, vaid Lääne-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel ja põhjarannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Päev on pilves, alles õhtu poole on selgimisi. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, õhtul sadu harveneb. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde ja ultaub 2-8, õhtul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3, saartel kuni 5 kraadi.

Teisipäeva öösel sajab kohati nii lund, lörtsi kui vihma, päeval on sajupilvi peamiselt saartel ja põhjarannikul. Öösel on külma 1 kuni 6 kraadi, rannikul on kohati sooja kuni 3 kraadi, päevane õhutemperatuur jääb -2 ja 3 kraadi vahele.

Kolmapäev tuleb olulise sajuta: nii öösel kui päeval valitsevad sisealadel õhus miinuskraadid, rannikul plusskraadid.

Neljapäeval jõuab merelt Lääne-Eestisse veidi sajupilvi. Õhk hakkab päeval soojenema.

Reede päeval levib praeguse prognoosi järgi üle maa vesine sadu läänest itta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Esmaspäeval sajab mitmel pool Eestis lund

