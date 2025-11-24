Oluline 24. novembril kell 5.50:

- Venemaa rünnakus Harkivile hukkus neli ja sai vigastada 17 inimest;

- Dnipropetrovski oblastis hukkus Vene rünnakutes kaks inimest.

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus neli ja sai vigastada 17 inimest

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa rünnaku tõttu hukkus Harkivi linnas neli inimest, veel 17 inimest sai vigastada.

Hetkeseisuga on teada 17 vigastatust. Neli inimest on surnud," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov.

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov täpsustas, et vigastatute seas on kaks last. Sõjaväeametniku sõnul said vigastada 12-aastane poiss ja 11-aastane tüdruk.

Rünnak leidis aset ajal, mil USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud viibisid Genfis, et arutada ettepanekut lõpetada ligi neli aastat kestnud sõda Ukrainas, mis algas Venemaa täiemahulise sissetungiga.

"Asjaolud on tõeliselt kohutavad, kui vaatamata läbirääkimistele ründavad Vene väed tsiviilobjekte, tsiviiltaristut ja elumaju. Kui inimesed surevad, see on õudus," sõnas Terehhov.

Päästeteenistuse teatel põhjustas droonirünnak kahes Harkivi linnaosas tulekahjusid.

"Põlesid kolm elumaja ja üks taristurajatis," seisab esialgses teates.

Dnipropetrovski oblastis hukkus Vene rünnakutes kaks inimest

Venemaa väed ründasid pühapäeval Dnipropetrovski oblastit suurtükkide ja droonidega, mille tagajärjel hukkus kaks ja sai haavata viis inimest, vahendas võimuesindajate informatsiooni uudistekanal Ukrinform.

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni juhi kohusetäitja Vladõslav Haivanenko andmetel ründas vaenlane droonide ja suurtükiväega Nikopoli, Pokrovske, Marhanetsi, Mõrove ja Tšervonohrõhorivka kogukondi.