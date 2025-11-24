X!

Valge Maja teatas edusammudest Genfi kõnelustel

USA välisminister Marco Rubio
USA välisminister Marco Rubio
Valge Maja teatas pühapäeval ametlikus avalduses, et Šveitsis peetud kõnelused Ukraina sõja lõpetamise ettepaneku üle tähistavad olulist sammu edasi.

Valge Maja kinnitas ühtlasi taas, et mistahes lõplik kokkulepe austab täielikult sõjast räsitud riigi suveräänsust.

Ukraina ja USA olid Šveitsis peetud läbirääkimistel ühel meelel, et Ukraina suveräänsust tuleb kaitsta. Valge Maja avaldatud riikide ühisavalduse kohaselt koostasid pooled uuendatud rahuraamistiku.

"Arutelude tulemusena koostasid pooled uuendatud ja täpsustatud rahuraamistiku," öeldi pärast Genfi kohtumist ühisavalduses.

Avalduse kohaselt jätkavad USA ja Ukraina lähipäevil tööd ühiste ettepanekute kallal. Samuti lubati protsessi edenedes hoida tihedat sidet Euroopa liitlastega. Lõplikud otsused rahuraamistiku osas teevad Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump.

USA välisminister Marco Rubio ütles varem, et on väga optimistlik selle suhtes, et kokkulepe rahuplaani osas saavutatakse mõistliku aja jooksul.

"Võin teile öelda, et lahendamata küsimused ei ole ületamatud. Usun ausalt, et jõuame selleni," sõnas Rubio.

Uudistekanal CNN teatas, et Rubio on Šveitsist juba USA poole teele asunud. USA meedia andmetel rääkis sellest välisministeeriumi ametnik. Telekanali CNN andmetel pole selge, kas teised USA läbirääkimisdelegatsiooni liikmed jäid Šveitsi.

Ka Ukraina läbirääkimisdelegatsiooni juhi Andri Jermaki sõnul olid läbirääkimised pühapäeva õhtuks olnud väga viljakad ja edenenud hästi. Jermaki sõnul liigutakse läbirääkimistel õiglase ja kestva rahu suunas, vahendas Suurbritannia rahvusringhääling BBC.

"Meil on väga head edusammud ning liigume edasi õiglase ja kestva rahu suunas, mida Ukraina rahvas väärib," ütles Jermak ajakirjanikele.

USA varem pakutud rahuplaani peeti Venemaad soosivaks Ukraina arvelt. Plaani kohaselt oleks Ukraina kaotanud muuhulgas alasid Venemaale ja riigi relvajõudude suurust vähendataks märkimisväärselt. Trump kinnitas, et ettepanek ei olnud tema viimane pakkumine Ukrainale.

Venemaa  režiimi juht Vladimir Putin on omakorda väitnud, et on valmis arutama plaani üksikasju. Kui Ukraina aga plaani heaks ei kiida, siis kavatseb Venemaa oma rünnakut jätkata.

USA ja Ukraina ametnikud arutavad veel võimalust, et president Volodõmõr Zelenski külastab sel nädalal Ühendriike osana pakutud USA rahuplaanist, teatas meediakanal CBS News.

CBS News viitas uudise allikatena mitmele läbirääkimistega kursis olevale Ameerika ja Ukraina ametnikule. Meediakanali andmetel soovib USA president Donald Trump rahulepingu sõlmimist tänupühadeks ehk 27. novembriks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

