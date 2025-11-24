Haridusminister sõidab visiidile Uus-Meremaale ja Austraaliasse

Visiidi eesmärk on tutvuda Uus-Meremaa ja Austraalia haridus-, noorsootöö- ja teadussüsteemiga ning vahetada kogemusi, teatas haridusministeerium.

Esmaspäevast kolmapäevani on Kallas Aucklandis ja Wellingtonis, kus kohtub haridusminister Erica Stanfordiga, külastab koole ning annab avaliku loengu Aucklandi tehnoloogiaülikoolis. Kavas on kohtumised ka kvalifikatsiooniameti ja haridusametiga ning riikliku teadusnõuniku, Uus-Meremaa ülikoolide ühendorganisatsiooniga ning teaduskomiteega.

27.-30. novembril jätkub visiit Melbourne'is. Kallas külastab koole, noorsootöökeskusi, kohtub Austraalias tegutsevate eesti keele õpetajatega ja väliseestlastega ning esineb avaliku loenguga Royal Melbourne Institute of Technology's. Samuti on plaanis kohtumised Victoria osariigi majanduskasvu, töökohtade ja rahandusministri Danny Pearsoniga ning Victoria osariigi oskuste ameti juhiga.

Oktoobri lõpus külastasid Uus-Meremaad ja Austraaliat ka riigikogu väliskomisjoni liikmed Marko Mihkelson (Reformierakond), Henn Põlluaas (Isamaa) ja Juku-Kalle Raid (Eesti 200). Delegatsioon lõpetas visiidi tõdemusega, et demokraatiad vajavad igapäevast ja järjepidavat tööd enda kaitseks üle maailma.