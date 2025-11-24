Ukraina rahuplaaniga seotud sündmused langetasid nafta hinda

Nafta hind veereb allamäge ja esmaspäeva varahommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind umbes 62 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 58 dollarit barreli kohta.

Toornafta hind on sel aastal langenud, kuna tootmine on suurenenud. Investorid jälgivad nüüd, kas Ukraina küsimuses saavutatakse kokkulepe ning kas Venemaale kehtestatud sanktsioonid tühistatakse. Selliste arengute korral võib pakkumine suureneda veelgi. Hiljuti teatas Valge Maja veel ka edusammudest Genfi kõnelustel.

"Kui me siin kokkuleppele jõuame ja see on väga suur "kui" olukord, siis globaalne üleküllus süveneb pärast sanktsioonide tühistamist veelgi. See nädal on täis Euroopa, Ukraina ja USA kommentaare rahuplaani arengute kohta," ütles finantsfirma Westpac Bank Corp tippjuht Robert Rennie.

Võimaliku kokkuleppe ees seisab endiselt terve rida takistusi. Euroopa ning ka paljud USA poliitikud muretsevad, et kavandatav rahuraamistik võib Venemaa jaoks olla liiga soodne.