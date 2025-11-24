Kireva taustaga poliitik Degtjarenko liitus Parempoolsetega

Parempoolsetega liitus ettevõtja ja poliitik Nikolai Degtjarenko, kes varem kuulus 14 aastat Keskerakonda, aga on kandideerinud ka Savisaare valimisliidus ja roheliste nimekirjas.

"Ettevõtja ja kogenud poliitikuna on mulle väga lähedane Parempoolsete seisukoht, mis toetab maksusüsteemi lihtsustamist. Ainult lihtsate ja madalate maksude kaudu on võimalik toetada nii ettevõtjaid kui ka töötajaid. Meie keerulisel ajal on bürokraatia vähendamine ja juhtimise tõhususe tõstmine olulisem kui kunagi varem," ütles Degtjarenko pressiteate vahendusel.

Parempoolsete esimees Lavly Perling lisas, et Degtjarenko "toob Parempoolsetesse just seda vaadet, mida Eestis praegu kõige rohkem vajab – praktilist mõtlemist, selget sihti ja teadmist, kuidas ehitada edukaid ettevõtteid ja mis on need tänased raskused, mida peaks lahendama poliitilisel tasandil". Perlingu sõnul on just selliseid inimesi kui Degtjarenko Eesti poliitikasse rohkem vaja.

44-aastasel Nikolai Degtjarenkol on üsna värvikas poliitiline taust. Ta oli Keskerakonna liige 30. juulist 2003 kuni 20. novembrini 2017.

2013. aastal kandideeris ta Maardus Keskerakonna nimekirjas, sai 563 häält ja osutus valituks. Tema isiklik häältesaak oli tollal Maardus paremuselt kolmas.

2017. aasta kohalike valimiste eel teatas ta, et astub Maardu linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonist välja ja kandideerib hoopis Edgar Savisaare valimisliidus Maardus. Ta sai 495 häält ja osutus Maardu volikokku valituks.

2021. aastal kandideeris ta kohalikel valimistel Maardus valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu nimekirjas. Sai 422 häält ja osutus valituks.

Äsjastel kohalikel valimistel kandideeris Degtjarenko Maardus taas valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu nimekirjas. Ta sai 149 häält ja volikogusse ei pääsenud.

2023. aasta riigikogu valimistel kandideeris Degtjarenko hoopis roheliste nimekirjas Harju- ja Raplamaal. Ta sai 183 häält ega osutunud valituks.