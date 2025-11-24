X!

Kireva taustaga poliitik Degtjarenko liitus Parempoolsetega

uudised
Nikolai Degtjarenko.
Nikolai Degtjarenko. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
uudised

Parempoolsetega liitus ettevõtja ja poliitik Nikolai Degtjarenko, kes varem kuulus 14 aastat Keskerakonda, aga on kandideerinud ka Savisaare valimisliidus ja roheliste nimekirjas.

"Ettevõtja ja kogenud poliitikuna on mulle väga lähedane Parempoolsete seisukoht, mis toetab maksusüsteemi lihtsustamist. Ainult lihtsate ja madalate maksude kaudu on võimalik toetada nii ettevõtjaid kui ka töötajaid. Meie keerulisel ajal on bürokraatia vähendamine ja juhtimise tõhususe tõstmine olulisem kui kunagi varem," ütles Degtjarenko pressiteate vahendusel.

Parempoolsete esimees Lavly Perling lisas, et Degtjarenko "toob Parempoolsetesse just seda vaadet, mida Eestis praegu kõige rohkem vajab – praktilist mõtlemist, selget sihti ja teadmist, kuidas ehitada edukaid ettevõtteid ja mis on need tänased raskused, mida peaks lahendama poliitilisel tasandil". Perlingu sõnul on just selliseid inimesi kui Degtjarenko Eesti poliitikasse rohkem vaja.

44-aastasel Nikolai Degtjarenkol on üsna värvikas poliitiline taust. Ta oli Keskerakonna liige 30. juulist 2003 kuni 20. novembrini 2017.

2013. aastal kandideeris ta Maardus Keskerakonna nimekirjas, sai 563 häält ja osutus valituks. Tema isiklik häältesaak oli tollal Maardus paremuselt kolmas.

2017. aasta kohalike valimiste eel teatas ta, et astub Maardu linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonist välja ja kandideerib hoopis Edgar Savisaare valimisliidus Maardus. Ta sai 495 häält ja osutus Maardu volikokku valituks.

2021. aastal kandideeris ta kohalikel valimistel Maardus valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu nimekirjas. Sai 422 häält ja osutus valituks.

Äsjastel kohalikel valimistel kandideeris Degtjarenko Maardus taas valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu nimekirjas. Ta sai 149 häält ja volikogusse ei pääsenud.

2023. aasta riigikogu valimistel kandideeris Degtjarenko hoopis roheliste nimekirjas Harju- ja Raplamaal. Ta sai 183 häält ega osutunud valituks.

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:16

Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis kohtub pea 50 Eesti naiskunstniku looming

11:11

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel andis välja debüütalbumi

11:01

Põhjamaised kütid-korilased lõid keerukaid ühiskondi ammu enne põllupidamist

10:59

Arvustus. Mäng päästab maailma: õppetunnid filmist "Minu pere ja muud klounid"

10:52

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

10:42

"Fränk" võitis Soomes rahvusvahelisel laste- ja noortefilmide festivalil peapreemia

10:41

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus neli ja sai vigastada 17 inimest Uuendatud

10:41

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:31

Türi valla koalitsioonileping sai allkirjad varavalges

10:29

Kireva taustaga poliitik Degtjarenko liitus Parempoolsetega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.11

Sõja 1369. päev. Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust Uuendatud

23.11

FT: Rubio püüdis Ukraina rahuplaanist taanduda

23.11

Patrullpolitseinik: väljakutsetel käies avaneb Eestist kurb pilt

04:45

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

22.11

Marek Kohv: isegi kui USA lõpetab abi ja luureinfo andmise, Ukraina kokku ei kuku

23.11

Raik: ei ole realistlik, et USA hülgab Ukraina ja sõda jätkub Euroopa toetusega

23.11

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

23.11

Riik kaalub hooldekodude toetussüsteemi muutmist

23.11

Ülevaade: suuremate teatrite rahastus ja piletitulu

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

ilmateade

loe: sport

10:52

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

10:26

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

09:53

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali

09:29

Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

loe: kultuur

11:16

Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis kohtub pea 50 Eesti naiskunstniku looming

11:11

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel andis välja debüütalbumi

10:59

Arvustus. Mäng päästab maailma: õppetunnid filmist "Minu pere ja muud klounid"

10:42

"Fränk" võitis Soomes rahvusvahelisel laste- ja noortefilmide festivalil peapreemia

loe: eeter

09:42

Põhja-Lapimaal elav pere: tööle sõidab see, kelle auto läheb käima

08:54

Raadio 2 kutsub taas aastahitti valima

23.11

Läbipõlemise seljatanud naine: esimestel nädalatel magasin 18 tundi päevas

23.11

Taavi Kotka: eestlastele otsa vaadates näen, et me ei anna oma riiki ära

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (24.11.2025 09:00:00)

09:20

Uued gaasijaamad sunnivad Eleringi remontima vananenud gaasitorustikku

23.11

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

23.11

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

23.11

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo