Kuulus Soome raamatukauplus saab uue omaniku

Adlibrise teatel jõustub tehing jaanuari alguses. Selle käigus määratakse ametisse Soome piirkonna juht, kuid muus osas jääb firma praegune struktuur samaks.

Akateeminen Kirjakauppa on Soome suuruselt teine raamatupoodide kett. Sel on kauplused Helsingis, Espoos, Turus, Tamperes, lisaks on firmal veel oma veebipood.

Adlibrisel on Rootsis 24 kauplust ning firma tegutseb ka Norras ja Soomes.

Mõlemad raamatupoed kuuluvad Rootsi kirjastuskontsernile Bonnier. Viimane ostis Akateeminen Kirjakauppa 2015. aastal Stockmannilt.

Adlibrise teatel on tehing osa firma pikaajalisest investeeringust Soome turule. See peaks tugevdama ettevõtte positsiooni nii veebiturul kui ka tavaliste poodide sektoris.