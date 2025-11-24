X!

Orpo korraldab Soomes Euroopa Liidu idatiiva riikide tippkohtumise

Soome peaminister Petteri Orpo tänavu augustis külaskäigul Tallinna.
Soome peaminister Petteri Orpo tänavu augustis külaskäigul Tallinna. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Soome peaminister Petteri Orpo kutsus detsembri keskpaigaks kokku seitsme Euroopa Liidu idapoolse liikmesriigi tippkohtumise.

Soome peaministri kantselei teatas, et kohtumisel keskendutakse Euroopa julgeolekuohtudele ja kaitsevalmidusele, eriti selle idapiiril.

"Venemaa naabritena seisame silmitsi ühiste julgeolekuprobleemidega. Hübriidoperatsioonid, küberrünnakud ja õhuruumi rikkumised on viimasel ajal sagenenud. Euroopa kaitset tuleb Venemaa piiril veelgi tugevdada," ütles Orpo.

Ühepäevane kohtumine Helsingis peaks toimuma 16. detsembril.

Pressiteate kohaselt on see esimene selline EL-i idatiiva riikide tippkohtumine.

Kohtumisele on kutsutud Rootsi peaminister Ulf Kristersson, Eesti valitsusjuht Kristen Michal, Läti peaminister Evika Silina, Poola peaminister Donald Tusk ja Bulgaaria peaminister Rosen Željazkov, samuti Rumeenia president Nicusor Dan ja Leedu president Gitanas Nauseda.

EL-i idatiiva tippkohtumine toimub paar päeva enne nädala lõpus Brüsselis peetavat Euroopa Ülemkogu.

Toimetaja: Mait Ots

