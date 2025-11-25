Ukraina ja Venemaa jätkavad õhulöökide vahetamist

X!

Meedias levivad väited, et Ukraina tiibraketid tabasid Rostovi oblastis asuvat lennubaasi. Venemaa jätkas ööl vastu teisipäeva Ukraina tsiviiltaristu pommitamist ning Kiievit raputasid võimsad plahvatused.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 25. novembril kell 5.55:

- Ukraina andis raketilöögi Taganrogile Rostovi oblastis;

- Kiievit raputasid võimsad plahvatused.

Ukraina andis raketilöögi Taganrogile Rostovi oblastis

Meedias levivat väited, et Ukraina raketid tabasid lennubaasi. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Taganrogi lennubaasi territooriumil põleb suur lennuk. Mõned sotsiaalmeediakanalid väidavad, et löök tabas Tu-95 strateegiliste pommitajate hooldusangaari.

Kohalik linnapea väitis teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhurünnakutes Venemaa sadamalinnale Taganrogile hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest

Kiievit raputasid võimsad plahvatused

Ukraina pealinna Kiievit raputasid teisipäeva varahommikul võimsad plahvatused. Uudisteagentuuri Unian informatsiooni kohaselt andsid Ukraina õhujõud samal ajal üleriigilise raketirünnaku hoiatuse.

Võimud teatasid, et Venemaa viis ööl vastu teisipäeva läbi massiivse kombineeritud rünnaku Ukraina pealinnale.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko kinnitas suhtlusvõrgustikus Telegram, et vaenlase rünnaku alla sattusid muu hulgas elumajad.

Tkatšenko andmetel sai Petšerski rajoonis tõsiselt kahjustada 22-korruseline hoone, kuid ohvrite kohta pole esialgu informatsiooni laekunud. Samuti puhkes Dniprovskõi rajoonis äge tulekahju üheksakorruselise maja ülemistel korrustel, kus põlesid muu hulgas rõdud.

Hiljem teatasid võimud, et Venemaa rünnakus Kiievile hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest, vahendas Ukrainska Pravda. 

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas eraldi avalduses, et Venemaa õhurünnaku tagajärjel on pealinna mõnedes piirkondades katkestusi energia- ja veevarustuses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

