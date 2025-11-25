X!

Valge Maja teatel on valdav osa rahuplaani punktidest kokku lepitud

Välismaa
Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt
Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt Autor/allikas: SCANPIX/CNP/AdMedia/SIPA
Välismaa

USA presidendi administratsioon teatas, et valdav osa Ukraina sõja lõpetamise plaani punktidest on juba kokku lepitud ja jäänud on vaid mõned erimeelsused.

"Kõik asjaosalised on pühapäeval Genfis toimunu osas optimistlikud," rääkis Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Eestkõneleja sõnul töötasid nii välisminister Marco Rubio ja ka erisaadik Steve Witkoff koos kogu meeskonnaga läbi rahuplaani 28 punkti. Pressiesindaja rõhutas, et selle töötasid välja Ühendriigid mõlema poole – nii venelaste kui ka ukrainlaste – osalusel.

"Ja lõppkokkuvõttes on valdav osa neist punktidest kokku lepitud," kinnitas USA administratsiooni esindaja.

Leavitt täpsustas, et Ukraina pool töötas sõnastuse kallal.

"Seega tunneme, et oleme väga heas seisus," jätkas pressiesindaja.

Samal ajal rõhutas kõneisik, et Washington soovib kokkulepet kõigis punktides.

"Ja seejärel peame loomulikult veenduma, et ka selle sõja teine pool ehk venelased, nendega nõustuvad," lisas Leavitt.

"Mis puudutab tähtaega, siis president soovib näha selle kokkuleppe sõlmimist nii kiiresti kui võimalik. President usub, et tema meeskond teeb kõik endast oleneva selle lõpule viimiseks," sõnas pressiesindaja vastuseks palvele kommenteerida, kas Trump jätab tähtajaks neljapäeva.

Meediakanali Ukrinformi andmetel leppisid Ukraina ja Ühendriigid Genfis toimunud kahe riigi delegatsioonide kõneluste tulemusena kokku, et jätkavad tööd rahulepingu ühisettepanekute kallal. Pooled kinnitasid, et igasugune tulevane kokkulepe peab täielikult austama Ukraina suveräänsust ning tagama kestva ja õiglase rahu. Läbirääkimiste järel valmistasid pooled ette uuendatud ja täpsustatud rahu raamdokumendi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:03

TÄNA OTSE | "Võimla" heidab pilgu algavale talispordihooajale

07:59

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

07:33

Pärnu linn valmistab ette Kesklinna silla remonti

07:08

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

07:04

JPMorgan prognoosib nafta hinna suurt langust

06:43

Konkurentsiamet tegi Eleringile ettekirjutuse

06:27

Valge Maja teatel on valdav osa rahuplaani punktidest kokku lepitud

05:57

Ukraina ja Venemaa jätkavad õhulöökide vahetamist

24.11

Orienteerujad valisid aasta tegijaks Jürgen Joonase

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

24.11

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

24.11

Deliiriumi tõttu vastutusest vabastatud pussitaja sooritas uue kuriteo

24.11

Galerii: Tallinnas valmis Lastekodu tänav Uuendatud

24.11

Eestisse jõudis kuus uut K9 liikursuurtükki

23.11

Sõja 1369. päev. Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust

24.11

Ukraina esindaja sõnul muudeti Genfi kõnelustel rahuplaani tugevalt Uuendatud

24.11

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

24.11

Soome-juudi miljardär sunniti Kiasma juhtkonnast lahkuma

23.11

Riik kaalub hooldekodude toetussüsteemi muutmist

ilmateade

loe: sport

08:03

TÄNA OTSE | "Võimla" heidab pilgu algavale talispordihooajale

24.11

Orienteerujad valisid aasta tegijaks Jürgen Joonase

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Ukraina sumotalent võitis oma esimese suurturniiri

loe: kultuur

24.11

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

24.11

Renate Keerd: inimene on lõpmatu uurimisobjekt ja varasalv

24.11

Aasta muuseumisõbraks valiti Reet Linna

24.11

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli "Wicked: Igaveseks"

loe: eeter

24.11

Toivo Tootsen: igal põlvkonnal on oma Baskinid ja Kärna Ärnid

24.11

Ivo Felt: suurfilmide tegemine Eestis on selgelt raha tootev ettevõtmine

24.11

"Teise mätta otsast": Eesti kliimaajaloos napib tulevikuks õppetunde

24.11

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

Raadiouudised

24.11

Raadiouudised (24.11.2025 15:00:00)

24.11

Raadiouudised (24.11.2025 12:00:00)

24.11

Raadiouudised (24.11.2025 09:00:00)

24.11

Uued gaasijaamad sunnivad Eleringi remontima vananenud gaasitorustikku

23.11

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

23.11

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

23.11

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo