Valge Maja teatel on valdav osa rahuplaani punktidest kokku lepitud

USA presidendi administratsioon teatas, et valdav osa Ukraina sõja lõpetamise plaani punktidest on juba kokku lepitud ja jäänud on vaid mõned erimeelsused.

"Kõik asjaosalised on pühapäeval Genfis toimunu osas optimistlikud," rääkis Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Eestkõneleja sõnul töötasid nii välisminister Marco Rubio ja ka erisaadik Steve Witkoff koos kogu meeskonnaga läbi rahuplaani 28 punkti. Pressiesindaja rõhutas, et selle töötasid välja Ühendriigid mõlema poole – nii venelaste kui ka ukrainlaste – osalusel.

"Ja lõppkokkuvõttes on valdav osa neist punktidest kokku lepitud," kinnitas USA administratsiooni esindaja.

Leavitt täpsustas, et Ukraina pool töötas sõnastuse kallal.

"Seega tunneme, et oleme väga heas seisus," jätkas pressiesindaja.

Samal ajal rõhutas kõneisik, et Washington soovib kokkulepet kõigis punktides.

"Ja seejärel peame loomulikult veenduma, et ka selle sõja teine pool ehk venelased, nendega nõustuvad," lisas Leavitt.

"Mis puudutab tähtaega, siis president soovib näha selle kokkuleppe sõlmimist nii kiiresti kui võimalik. President usub, et tema meeskond teeb kõik endast oleneva selle lõpule viimiseks," sõnas pressiesindaja vastuseks palvele kommenteerida, kas Trump jätab tähtajaks neljapäeva.

Meediakanali Ukrinformi andmetel leppisid Ukraina ja Ühendriigid Genfis toimunud kahe riigi delegatsioonide kõneluste tulemusena kokku, et jätkavad tööd rahulepingu ühisettepanekute kallal. Pooled kinnitasid, et igasugune tulevane kokkulepe peab täielikult austama Ukraina suveräänsust ning tagama kestva ja õiglase rahu. Läbirääkimiste järel valmistasid pooled ette uuendatud ja täpsustatud rahu raamdokumendi.