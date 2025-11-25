X!

USA ametnik kutsus britte kaitsma oma kriitilist taristut Hiina eest

Suurbritannia pealinn London
Suurbritannia pealinn London Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Thomas Krych
Donald Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ütles, et USA ja Suurbritannia turvalisus on omavahel tihedalt seotud ning soovitas brittidel keelata Hiinal juurdepääsu kogu oma kriitilisele taristule.

"Tarneahela turvalisus on ülimalt oluline, eriti kui räägime Hiina tehnoloogiast," ütles USA ametnik. 

Ta tõi näiteks sõjaväebaasi, öeldes, et sõltumata sellest, kui tugevalt see on kaitstud, siis olenemata sellest, kas see asub USA-s või Ühendkuningriigis, siis see baas töötab elektri, veel ja raudteetranspordi abil. 

"Kõik, mis sinna siseneb, on pärit erasektorist ja võetud sihikule," ütles allikas. 

Ajaleht The Telegraph toob välja, et Suurbritannia valitsuse seisukoht Hiina suhtes on sattunud teravdatud tähelepanu alla. Hiljuti hoiatas Suurbritannia ka sisejulgeolekuteenistus MI5 Briti parlamendiliikmeid Hiina spionaaži eest. 

Ka Hiina investeeringud tekitavad üha suuremat ärevust. Pekingiga seotud firmad investeerivad Suurbritannia ülikoolidesse, terasetööstusesse ja isegi lennujaamadesse.

"Pekingi osalemist selle kriitilise tarneahela mis tahes osas tuleb äärmiselt hoolikalt uurida," ütles USA ametnik. 

Kriitikud leiavad samas, et leiboristide juhitud valitsus on võtnud Hiina suhtes liiga hoiaku. Briti meedia kirjutab, et peaminister Keir Starmer kavatseb anda ka rohelise tule uue hiiglasliku Hiina saatkonna ehitamiseks Londoni kesklinna. Esmaspäeval selgus veel, et Starmer kohtus möödunud nädalavahetusel G20 tippkohtumisel Hiina peaministri Li Qiangiga.

Trumpi administratsiooni ametnik hoiatas esmaspäeval, et Hiina on agressiivne ja võimekas vastane, seda eriti signaalluure valdkonnas. Washingtoni arvates pärineb kõige suurem läänt ohustav küberoht Pekingist.

"Hiina on kõige võimekam, ta on selles valdkonnas olnud kõige agressiivsem. Tema ressursside ja võimekuse tase ületab Venemaa, Iraani või teiste vaenulike riikide oma," märkis ametnik. 

Washington leiab, et kasvava ohu tõttu tuleks rakendada ennetavaid meetmeid. "Ainult puhas kaitse ei toimi," märkis ametnik. 

"Olen mures kriitilise taristu pärast USA-s, olen mures kriitilise taristu pärast Suurbritannias, kõikjal, kus see mõjutab inimeste elusid. Meie ohutus ja turvalisus on väga tihedalt seotud. Paljud ettevõtted, mis teenindavad teie kriitilist taristut, teenindavad ka ka meie oma," rääkis ametnik. 

Hiina saatkond ütles ajalehele The Telegraph, et "valitsus on alati alati nõudnud välismaal tegutsevatelt Hiina ettevõtetelt kohalike seaduste ja määruste ranget järgimist".

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

