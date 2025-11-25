Riigikohus saatis Äripäeva ja BMMG vaidluse tagasi ringkonnakohtusse

Riigikohus jättis tegemata lõppotsuse selle kohta, kas Balti Meediamonitooringu Grupp (BMMG) rikkus Äripäeva lugusid automatiseeritult alla laadides ja töödeldes väljaande autoriõigusi, kuid saatis asja Tallinna ringkonnakohtule uuesti läbivaatamiseks.

BMMG monitoorib Balti riikide meediaväljaannetes avaldatud materjale ning edastab neid oma klientidele. Ka kuulub ettevõttele internetikeskkond Station.

Äripäev väitis 2021. aastal esitatud hagis, et BMMG laadis robotiga Äripäeva tasulisest keskkonnast alla suure hulga artikleid, kuigi nende litsentsileping oli lõppenud. Väljaande arusaama järgi salvestas BMMG nende lugusid oma serverisse, märksõnastas, kasutas neid analüütikat koostades ja võimaldas oma klientidel neid tulemusi näha, rikkudes sellega Äripäeva autoriõigusi.

Kohtus nõudis Äripäev, et rikkumine lõpetataks ning BMMG maksaks väljaandele leppetrahvi 280 750 eurot või alternatiivselt kahjuhüvitist. Lisaks soovis Äripäev viivist 2021. aasta märtsi keskpaigast 8279 eurot ja 20 senti ning jooksvat viivist põhinõudelt, kuni rahalised kohustused saavad täidetud.

BMMG arusaama kohaselt nad autoriõigusi ei rikkunud, sest tegelesid ajutise tehnilise reprodutseerimisega, mida lubab autoriõiguse seadus. Seetõttu leidis ettevõte, et Äripäeva kahjunõuded ei olnud põhjendatud ning Äripäev kuritarvitas oma turgu valitsevat seisundit, survestades BMMG-d sõlmima ebamõistlikult kalli hinnaga litsentsilepingut.

Harju maakohus rahuldas 2023. aastal Äripäeva hagi osaliselt ning kohustas BMMG-d lõpetama Äripäeva autoriõiguste rikkumist. Leppetrahvinõude jättis maakohus rahuldamata, kuid mõistis BMMG-lt Äripäeva kasuks välja 8604 eurot kahjuhüvitist ja rikkumise teel saadud tulu.

Mõlemad osapooled esitasid apellatsioonikaebuse: Äripäev soovis, et nende hagi rahuldataks täies ulatuses, BMMG aga palus tühistada maakohtu otsuse selles osas, milles hagi rahuldati.

Eelmise aasta juunis otsustas Tallinna ringkonnakohus, et rahuldab Äripäeva kaebuse täielikult ning BMMG kaebuse osaliselt. Kohus suurendas Äripäeva kasuks välja mõistetavat summat 70 236,88 euroni ning kohustas BMMG-d lõpetama Äripäeva sisu loata reprodutseerimise ja töötlemise ning veebis kättesaadavaks tegemise.

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal tühistada Tallinna ringkonnakohtu otsuse ja saata see ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. BMMG kassatsioonikaebuse, milles ettevõte palus ringkonnakohtu otsus tühistada ja asi uueks arutamiseks ringkonna- või maakohtule saata, otsustas riigikohus rahuldada.

Sisulist lõppotsust autoriõiguse rikkumise kohta riigikohus ei teinud, sest leidis, et ringkonnakohus jättis mitmed tähtsad asjaolud korrektselt välja selgitamata.

Riigikohus: ringkonnakohus tõlgendas seaduse erandit valesti

Riigikohtu hinnangul tõlgendas ringkonnakohus autoriõiguse seaduse erandit, mis lubab teose ajutist ja tehniliselt vajalikku reprodutseerimist, näiteks vahemällu salvestamist, valesti, ei selgitanud välja, kas neil toimingutel oli iseseisev majanduslik eesmärk ega hinnanud, kas toimingute ainus siht oli teha võimalikuks seaduslik kasutamine.

Muu hulgas jättis ringkonnakohus riigikohtu hinnangul tuvastamata, kas klientidel võis tekkida ligipääs Äripäeva artiklite sisule ning kui kaua tekstid või väljavõtted BMMG süsteemis säilisid.

Ringkonnakohus keelas BMMG-l teoseid tulevikus liiga üldiselt kasutada, kuid riigikohus rõhutas, et kohus saab keelata ainult rikkumist, mitte aga õiguspärast kasutamist. Lisaks peaks kohtu resolutsioon olema täpne ja täidetav, mitte üldine kõige tegemise keeld.

Riigikohtu otsuse kohaselt jättis ringkonnakohus hindamata ja kogumata vajalikud tõendid autoriõiguse seaduse kohaldamise eelduste kohta ja see on oluline menetlusõiguse rikkumine.

Siiski nõustus riigikohus ringkonnakohtuga selles, et Äripäeva artikleid tuleb pidada autoriõigusega kaitstud teosteks, kuni pole tõestatud vastupidist ning et väljaane ei kuritarvitanud hagi esitades oma turgu valitsevat seisundit.