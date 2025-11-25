Kell 20 "Impulss": kuidas käituda, kui kodus välguvad rusikad?

Tänavu kümne kuuga on politsei saanud ligi 8000 väljakutset lähisuhtevägivalla tõttu. ETV saade "Impulss" arutab täna, kuidas käituda, kui kodus välguvad rusikad ja lendavad asjad.

Miks on osa inimeste jaoks on vägivald probleemide lahendus, arutavad Urmas Viilma, Margo Orupõld, Roger Kumm ja Laura Christine Arba. Lisaks räägivad vägivallatsejate kajastamisest läbi loomingu Ott Raidmets ja Priit Põldma.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.