Euroopa Kohus: samasooliste abielu tuleb tunnustada riigipiiride üleselt

Euroopa Liidu Kohus otsustas teisipäeval, et kui samasooline paar on ühes EL-i liikmesriigis seaduslikult abiellunud, peab seda abielu tunnustama ka liikmesriik, kuhu nad elama asuvad.

Kohtuasi puudutas kahte Saksamaal elavat Poola kodanikku, kes abiellusid 2018. aastal Berliinis. Kui nad taotlesid abielu tunnustamist Poolas, keeldusid sealsed võimud, viidates siseriiklikule seadusele, mis samasooliste abielu ei tunnista.

Paar kaebas otsuse edasi Poola kõrgeimasse halduskohtusse, mis pöördus omakorda Euroopa Liidu Kohtu poole. Luksemburgis asuv kohus leidis, et keeldumine on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, kuna see riivab liikumisvabadust ning õigust era- ja perekonnaelu austamisele.

Otsust kokkuvõtvas pressiteates lisas kohus: "Seetõttu on liikmesriigid kohustatud tunnustama teises liikmesriigis seaduslikult omandatud perekonnaseisu, et tagada EL-i õigusest tulenevate õiguste kasutamine."

Kohus täpsustas, et liikmesriikidele jääb õigus ise otsustada, millist menetlust kasutada sellise abielu tunnustamiseks.

Samas rõhutas kohus, et otsus ei kohusta liikmesriike samasooliste abielu oma siseriiklikus õiguses seadustama.