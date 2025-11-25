Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega

Ukraina delegatsioon on USA esindajatele andnud oma üldise nõusoleku rahulepingu tingimustele, mille alusel ollakse valmis Venemaaga konflikti lahendama, teatasid mitmed meediakanalid teisipäeval.

"Ukrainlased on rahulepinguga nõustunud," tsiteeris uudistekanal ABC News nimetuks jäänud USA ametnikku. Allikas märkis siiski, et on veel väikeseid detaile, mis vajavad lahendamist.

Ukraina nõustumisest teatas ka uudisteagentuur Reuters viitega Ukraina anonüümsele ametnikule.

Ukraina toetab pärast Ameerika Ühendriikidega Genfis peetud kõnelusi rahuraamistiku põhisisu, kuid mõned raamistiku kõige tundlikumad küsimused jäävad riikide presidentide vahel arutamisele, ütles Ukraina ametnik teisipäeval.

ABC Newsi andmetel koosneb uuendatud rahuplaan nüüd 19 punktist. Täpsemalt ei sisalda see enam paragrahvi, mis käsitleb amnestiat neile, kes on sõja ajal pannud toime sõjakuritegusid, ning sealt on eemaldatud ka Ukraina relvajõudude suuruse piirangud.