X!

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega

Välismaa
Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak (vasakul) ja USA riigisekretär Marco Rubio pühapäeval Genfis peetud kõneluste tulemustest rääkimas.
Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak (vasakul) ja USA riigisekretär Marco Rubio pühapäeval Genfis peetud kõneluste tulemustest rääkimas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / MARTIAL TREZZINI
Välismaa

Ukraina delegatsioon on USA esindajatele andnud oma üldise nõusoleku rahulepingu tingimustele, mille alusel ollakse valmis Venemaaga konflikti lahendama, teatasid mitmed meediakanalid teisipäeval.

"Ukrainlased on rahulepinguga nõustunud," tsiteeris uudistekanal ABC News nimetuks jäänud USA ametnikku. Allikas märkis siiski, et on veel väikeseid detaile, mis vajavad lahendamist.

Ukraina nõustumisest teatas ka uudisteagentuur Reuters viitega Ukraina anonüümsele ametnikule.

Ukraina toetab pärast Ameerika Ühendriikidega Genfis peetud kõnelusi rahuraamistiku põhisisu, kuid mõned raamistiku kõige tundlikumad küsimused jäävad riikide presidentide vahel arutamisele, ütles Ukraina ametnik teisipäeval.

ABC Newsi andmetel koosneb uuendatud rahuplaan nüüd 19 punktist. Täpsemalt ei sisalda see enam paragrahvi, mis käsitleb amnestiat neile, kes on sõja ajal pannud toime sõjakuritegusid, ning sealt on eemaldatud ka Ukraina relvajõudude suuruse piirangud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, ABC News, Interfax

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:44

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

16:38

Tänavune aasta kodanik on Piia Kallas

16:30

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega

16:22

Kohus vähendas vägistamises süüdi mõistetud Meelis Eskola karistust

16:17

Kiviajal näritud kasetökat annab näo muistsetele Pulli elanikele

16:14

Viru radarikompleks hakkas täisvõimsusel tööle

16:10

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

15:55

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

15:53

Elektri hinna tõstis kõrgeks tuulevaikus ja piirangud Rootsi elektri ülekandel

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

24.11

Deliiriumi tõttu vastutusest vabastatud pussitaja sooritas uue kuriteo

24.11

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

24.11

Soome-juudi miljardär sunniti Kiasma juhtkonnast lahkuma

07:59

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

11:48

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

07:08

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

15:55

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

08:22

Perling Isamaa rahastamise uurimisest: olen tunnistajana ütlusi andnud

24.11

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

ilmateade

loe: sport

16:44

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

16:10

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

15:37

U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

15:22

Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

loe: kultuur

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

14:19

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

14:07

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

14:03

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

loe: eeter

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

15:06

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

13:26

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

12:22

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

15:25

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

15:25

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

14:55

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

14:35

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

14:05

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

13:05

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

12:27

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

12:20

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

11:34

Eksperdid on mures lemmikloomade lubamise pärast lasteaedadesse

11:34

Raadiouudised (25.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo