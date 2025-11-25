X!

EL lubab Saksamaal kaitsekulutuste tõttu eelarvereegleid rikkuda

Välismaa
Saksamaa lipp
Saksamaa lipp Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Saksamaa pääseb Euroopa Liidu karistusest ühenduse eelarvereeglite rikkumise eest, teatas teisipäeval Euroopa Komisjon.

Saksamaa valitsussektori eelarvepuudujääk ületab 2025. aastal eeldatavasti kolme protsenti, kuid riiki ei karistata, sest tegemist "täielikult põhjendatud kaitsekulutuste suurenemisega", teatas komisjon.

EL-i eelarvereeglite kohaselt ei tohi riigi võlakoormus ületada 60 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) ning valitsussektori eelarvepuudujääk ei tohi olla suurem kui kolm protsenti.

Selle aasta alguses lubas Brüssel liikmesriikidele nelja aasta pikkust erandit kaitsekulutuste suurendamiseks.

Saksamaa oli üks 16 riigist, kes erandit taotles.

Tavaliselt nõuab Berliin Euroopa Liidus eelarvedistsipliini, kuid kuna Euroopa seisab silmitsi kasvavate ohtudega Venemaa poolt ning kardetakse, et ühendus jääb Hiinast ja USA-st veelgi maha, on ka Saksamaa ise oma kulutustes kannapöörde teinud.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz leevendas sel aastal rangeid võlareegleid ning käivitas ulatusliku investeerimis- ja kulutuseprogrammi taristusse ja kaitsesse, et elavdada riigi majandust, mis on kaks aastat olnud languses.

Euroopa Komisjoni hinnangul jõuab Saksamaa eelarvepuudujääk sel aastal 3,1 protsendini SKP-st.

Kuigi Berliin on karistusest pääsemas, teatas Brüssel, et teeb ametliku ettepaneku algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus Soome suhtes, sest ka nende puudujääk ületab reeglitega lubatut ning on vaid osaliselt põhjendatud kaitsekulutuste suurenemisega.

EL on juba algatanud sarnased menetlused Austria, Belgia, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Malta, Poola, Rumeenia ja Slovakkia suhtes.

Selline samm käivitab protsessi, mis sunnib riiki pidama Brüsseliga läbirääkimisi tegevuskava üle, et oma võla- või puudujäägitase taas kontrolli alla saada.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:08

Kahtlustuse järgi sai Isamaa 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

21:07

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

20:47

Leht: USA plaanib survestada Lääneriike oma rändepoliitikat karmistama

20:38

Helsingis kohtusid Põhja- ja Baltimaade jalgpalliliitude presidendid

20:31

Viipekeelsed uudised

20:11

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:57

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

19:55

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

19:30

Aigro: üritan suurel mäel ka teiseks hüppeks rohkem kokku võtta

19:16

EL lubab Saksamaal kaitsekulutuste tõttu eelarvereegleid rikkuda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

15:55

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

11:48

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

18:15

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

24.11

Deliiriumi tõttu vastutusest vabastatud pussitaja sooritas uue kuriteo

07:59

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

07:08

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

24.11

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

08:22

Perling Isamaa rahastamise uurimisest: olen tunnistajana ütlusi andnud

17:44

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:07

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

20:38

Helsingis kohtusid Põhja- ja Baltimaade jalgpalliliitude presidendid

19:55

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

19:30

Aigro: üritan suurel mäel ka teiseks hüppeks rohkem kokku võtta

loe: kultuur

19:05

Janar Ala koondas kunstiraamatusse lood popist, kunstist ja elust

19:05

Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb Kaljuste ja Puhmi ühisnäitust

19:00

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

18:58

Festivali Tallinn feat Reval korraldaja: noorte pealekasv rõõmustab

loe: eeter

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

15:06

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

13:26

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

12:22

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

18:20

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

15:25

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

15:25

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

14:55

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

14:35

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

14:05

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

13:05

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

12:27

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

12:20

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo