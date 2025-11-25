EL lubab Saksamaal kaitsekulutuste tõttu eelarvereegleid rikkuda

Saksamaa valitsussektori eelarvepuudujääk ületab 2025. aastal eeldatavasti kolme protsenti, kuid riiki ei karistata, sest tegemist "täielikult põhjendatud kaitsekulutuste suurenemisega", teatas komisjon.

EL-i eelarvereeglite kohaselt ei tohi riigi võlakoormus ületada 60 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) ning valitsussektori eelarvepuudujääk ei tohi olla suurem kui kolm protsenti.

Selle aasta alguses lubas Brüssel liikmesriikidele nelja aasta pikkust erandit kaitsekulutuste suurendamiseks.

Saksamaa oli üks 16 riigist, kes erandit taotles.

Tavaliselt nõuab Berliin Euroopa Liidus eelarvedistsipliini, kuid kuna Euroopa seisab silmitsi kasvavate ohtudega Venemaa poolt ning kardetakse, et ühendus jääb Hiinast ja USA-st veelgi maha, on ka Saksamaa ise oma kulutustes kannapöörde teinud.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz leevendas sel aastal rangeid võlareegleid ning käivitas ulatusliku investeerimis- ja kulutuseprogrammi taristusse ja kaitsesse, et elavdada riigi majandust, mis on kaks aastat olnud languses.

Euroopa Komisjoni hinnangul jõuab Saksamaa eelarvepuudujääk sel aastal 3,1 protsendini SKP-st.

Kuigi Berliin on karistusest pääsemas, teatas Brüssel, et teeb ametliku ettepaneku algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus Soome suhtes, sest ka nende puudujääk ületab reeglitega lubatut ning on vaid osaliselt põhjendatud kaitsekulutuste suurenemisega.

EL on juba algatanud sarnased menetlused Austria, Belgia, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Malta, Poola, Rumeenia ja Slovakkia suhtes.

Selline samm käivitab protsessi, mis sunnib riiki pidama Brüsseliga läbirääkimisi tegevuskava üle, et oma võla- või puudujäägitase taas kontrolli alla saada.