Lähipäevade ilm on vahelduv

Lähipäevad toovad vahelduvat ilma: pehmed sulailmad vahelduvad külmemate ja talvisemate hetkede ning üksikute sajuhoogudega.

Kolmapäeval jõuab Läänemere ja Baltimaade kohale tugevnev kõrgrõhuala, mis hajutab pilvekihti ja hoiab suuremad sajud eemal. Vaid saartel ja mandri looderannikul võib esineda lörtsi- ja vihmahooge. Ka neljapäeva öö püsib kõrgrõhuvööndi toel enamasti sajuta, kuid varahommikul jõuavad Eesti lõunaserva madalrõhkkonnaga seotud lumepilved. Päeva peale laieneb sadu Ida-Eestisse ning õhtuks taandub see Venemaa poole.

Saabuval ööl on taevas muutlik. Kohati, eriti rannikul, võib sadada lund ja lörtsi ning paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhutemperatuur langeb sisemaal –2 kuni –8 kraadini, rannikul püsib 0…+3°C juures.

Kolmapäeva hommik on pilves selgimistega ja suurema sajuta. Tuul on rahulik, Liivi lahel puhub mõõdukas kirdetuul. Termomeetrinäidud jäävad –1…–6 kraadi vahele, rannikul on kuni +2°C. Päev tuleb samuti sajuta, tuul püsib nõrk, ent Liivi lahe ümbruses võib kirdetuul ulatuda iiliti kümne meetrini sekundis. Õhutemperatuur kõigub 0…–4 kraadi vahel, rannikul tõuseb kuni +3°C.

Neljapäevaks jaguneb ilm kaheks: Lääne-Eestis on pilves selgimisi ja võib tulla vähest lörtsi või vihma, Ida-Eestis on taevas hallim ning lumesadu laialdasem. Külma on keskmiselt kaks kraadi.

Reedel pilvisus tiheneb ja õhutemperatuur tõuseb keskmiselt +4 kraadini, mistõttu tuleb sadu peamiselt vihmana, õhtul sekka ka lörtsi.

Laupäev annab taas märku jahedamast poolest — keskmine temperatuur langeb kergesse miinusesse. Päeval on taevas selgem, kuid õhtul tõmbub pilve. Lääne-Eestis jõuab vihm, hiljem sekka ka lörts.

Pühapäev tuleb uuesti pehmem, sooja on umbes neli kraadi. Ilm püsib pilvine ning sadu varieerub vihmast ja lörtsist kuni lumeni.