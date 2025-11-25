Leht: USA plaanib survestada Lääneriike oma rändepoliitikat karmistama

Väljaande sõnul saatis USA välisministeerium reedel Ühendriikide saatkondadele üle Euroopa ja muu läänemaailma juhised, millega palutakse diplomaatidel pöörata rohkem tähelepanu rändega seotud probleemidele ning edastada Washingtoni põhjalikke raporteid rändepoliitika "süsteemsetest ebaõnnestumistest".

Dokumentide kohaselt kutsub välisministeerium valitsusi üles reageerima kasvavale avalikule rahulolematusele "ohjeldamatu rände" üle, et vähendada poliitilise ebastabiilsuse riski.

"Massimigratsioonist tingitud probleemid toovad esile kriitilised väljakutsed riiklikule julgeolekule, avalikule turvalisusele ja inimõigustele. Seetõttu on valitsustel ja rahvusvahelistel partneritel hädavajalik seada esikohale suveräänsus, tagada õigusriigi toimimine ning rakendada korra hoidmiseks ja kodanike kaitsmiseks rangeid meetmeid," seisab Washington Examineri valduses olevate dokumentide kohaselt diplomaatidele saadetud teates.

Diplomaatidelt oodatakse nüüd tähelepanu juhtimist riiklikele poliitikatele, mis eelistavad põhjendamatult migrante kohaliku elanikkonna arvelt. "Näiteks migrantide kuritegude leebemat karistamist või kohalike elanike kodudest väljatõstmist, et teha ruumi sisserändajatele," sedastab teade.