Läti valitsuse tulevik on muutunud ebakindlamaks

Läti praeguse koalitsiooni osalised on Istanbuli konventsioonist lahkumise kõrval toonud päevakorda uusi omavahel erimeelsusi põhjustavaid teemasid. Valitsuse tulevik on seetõttu muutunud veel segasemaks, ehkki uue aasta eelarve loodetakse järgmisel nädalal parlamendis vastu võtta.

Tüli on majas Roheliste ja Talurahva Liidu ning Progressiivide vahel. Liidu majandusminister Viktors Valainis soovib, et Progressiivide transpordiminister Atis Švinka nõustuks kustutama Läti suuruselt teise - Ventspilsi sadama - võlad. Jutt käib riigi antud kuuest laenust kokku 15 miljoni euro suuruses summas.

Samuti peaks Valainise meelest riik võtma üle viie miljoni euro eest Ventspilsi sadamale antud kommertspankade laene, et need seejärel samuti korstnasse kirjutada. Progressiivid leiavad, et selline 1990. aastate majandusmudel praegusesse Lätisse ei sobi.

Nüüd on omakorda Roheliste ja Talurahva Liidu juhid hakanud transpordiministrit süüdistama selles, et too eelistavat Rail Balticut viletsas rahalises seisus riigisisese ühistranspordi toetamisele.

"Parteid võivad erinevates küsimustes ikka olla eri meelt., kuid kui räägime riiklikest ja majandusteemadest, siis meie kolme osapoolega koalitsioon töötab praegu eelarve vastuvõtmise nimel," lausus Läti seimi Roheliste ja Talurahva Liidu fraktsiooni juht Harijs Rokpelnis.

Peaministri parteiühenduse Uus Ühtsus liikmed kinnitasid, et pärast eelarve vastuvõtmist tuleb kaaluda, mis koalitsioonist edasi saab.

"Praegu on koalitsioon leppinud kokku, et püüame kokku leppida tuleva aasta eelarves. Teised küsimused lahendatakse pärast seda. Koalitsioon toimib praegu üks päev korraga. Loodame erimeelsused lahendada, kuid mis saab pärast eelarve vastuvõtmist, ei oska ma öelda," lausus Läti seimi ja erakonna Uus Ühtsus liige Anda Caksa.

Suurima opositsioonipartei juhid kinnitasid, et praeguse valitsuse toetajaid jääb järjest vähemaks ja koalitsioonipoliitikute omavaheline sõnakasutus on päris terav.

"Valitsus pole veel kukkunud, kuid kui see juhtub, on minu juhitav suurim opositsioonis olev fraktsioon koos Rahvuslaste Ühendusega valmis istuma laua taha ja olukorda arutama. Vajaduse korral võime ka valitsust juhtida. Meil on palju ära teha," ütles Läti seimi Ühinenud Nimekirja fraktsiooni esimees Edgars Tavars.

Samal ajal sunnib aga Venemaa oht tegelema valitsust palju keerulisemate teemadega. Täna kinnitasid Läti pea- ja siseminister, et valitsus on kinnisel istungil arutanud riigi ühe kaitsemeetmena Venemaale viiva piiriäärse raudtee üles võtmist.

"Oleme seda võimalust kaalunud juba mõnd aega tagasi valitsuse kinnisel istungil. Ootame teemaga seotud ametkondadelt hinnangut, mida raudtee ülesvõtt võiks kaasa tuua ja loomulikult saame seda teha mitte ainult koos Balti riikidega. Peame selle kokku leppima, nagu me kogu aeg oma otsuseid koordineerime, ka Soome ja Poola kolleegidega," sõnas Läti peaminister Evika Silina.