Prantsuse ekspresidenti Sarkozyd ähvardab teine lõplik süüdimõistmine

Prantsusmaa kassatsioonikohus langetab kolmapäeval otsuse ekspresident Nicolas Sarkozy väidetava ebaseadusliku kampaania rahastamise juhtumis, mis on tema viimane võimalus pääseda teisest lõplikust süüdimõismisest.

Pariisi kassatsioonikohus otsustab, kas alamastme kohus tegi õigesti, mõistes Sarkozy süüdi 2012. aasta ebaõnnestunud tagasivalimiskampaania ebaseaduslikus rahastamises.

Kui kohus jätab Sarkozy süüdimõistmise jõusse, peab ta kandma kuuekuulist karistust, võimalik, et elektroonilise jalavõruga.

Sarkozy on pärast ametist lahkumist seisnud silmitsi mitmete kohtuasjadega.

Kolmapäevane istung on tema viimane võimalus pääseda teisest süüdimõistvast otsusest pärast seda, kui ta eelmisel kuul saadeti vangi eraldiseisvas, varasema valimiskampaaniaga seotud kohtuasjas.

Sellel kohtuprotsessil tunnistati 70-aastane Sarkozy süüdi selles, et ta lubas oma abidel küsida raha 2007. aasta presidendikampaaniaks Liibüa tolleaegselt liidrilt Muammar Gaddafilt.

20 päeva trellide taga tegid temast esimese sõjajärgse Prantsusmaa liidri, kes on vanglakaristust kandnud. Ta vabastati 10. novembril kohtuliku järelevalve alla.

Eelmise aasta detsembris ammendas ta oma viimased edasikaebevõimalused kolmandas kohtuasjas, kus ta mõisteti süüdi katses kohtunikult soodustusi saada. Seda karistust kandis ta elektroonilise jalavõruga.

Kolmapäeval arutlusel olev juhtum keskendub süüdistustele, mille kohaselt tegi Sarkozy parempoolne erakond koostööd suhtekorraldusfirmaga Bygmalion, et varjata tema 2012. aasta tagasivalimiskampaania tegelikke kulusid.

Prokuröride sõnul kulutas Sarkozy oma 2012. aasta kampaaniale ligi 43 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda rohkem kui lubatud 22,5 miljonit eurot.

Alamastme apellatsioonikohus jättis eelmise aasta veebruaris tema süüdimõistmise selles asjas jõusse, kuid kassatsioonikohus võib apellatsioonkaebuse rahuldamisel määrata uue kohtuprotsessi.

Vaatamata oma juriidilistele probleemidele on ekspresident endiselt parempoolsete seas mõjukas isik.

Enne vanglasse minekut võttis teda vastu president Emmanuel Macron ning justiitsminister Gerald Darmanin pälvis kriitikat Sarkozyga Pariisi La Santé vanglas kohtumise eest.

Kaks nädalat pärast vabanemist teatas ekspresident, et avaldab järgmisel kuul raamatu oma kolmenädalasest vanglakogemusest.