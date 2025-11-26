X!

Prantsuse ekspresidenti Sarkozyd ähvardab teine lõplik süüdimõistmine

Välismaa
Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Autor/allikas: SCANPIX/LIONEL URMAN/SIPA
Välismaa

Prantsusmaa kassatsioonikohus langetab kolmapäeval otsuse ekspresident Nicolas Sarkozy väidetava ebaseadusliku kampaania rahastamise juhtumis, mis on tema viimane võimalus pääseda teisest lõplikust süüdimõismisest.

Pariisi kassatsioonikohus otsustab, kas alamastme kohus tegi õigesti, mõistes Sarkozy süüdi 2012. aasta ebaõnnestunud tagasivalimiskampaania ebaseaduslikus rahastamises.

Kui kohus jätab Sarkozy süüdimõistmise jõusse, peab ta kandma kuuekuulist karistust, võimalik, et elektroonilise jalavõruga.

Sarkozy on pärast ametist lahkumist seisnud silmitsi mitmete kohtuasjadega.

Kolmapäevane istung on tema viimane võimalus pääseda teisest süüdimõistvast otsusest pärast seda, kui ta eelmisel kuul saadeti vangi eraldiseisvas, varasema valimiskampaaniaga seotud kohtuasjas.

Sellel kohtuprotsessil tunnistati 70-aastane Sarkozy süüdi selles, et ta lubas oma abidel küsida raha 2007. aasta presidendikampaaniaks Liibüa tolleaegselt liidrilt Muammar Gaddafilt.

20 päeva trellide taga tegid temast esimese sõjajärgse Prantsusmaa liidri, kes on vanglakaristust kandnud. Ta vabastati 10. novembril kohtuliku järelevalve alla.

Eelmise aasta detsembris ammendas ta oma viimased edasikaebevõimalused kolmandas kohtuasjas, kus ta mõisteti süüdi katses kohtunikult soodustusi saada. Seda karistust kandis ta elektroonilise jalavõruga.

Kolmapäeval arutlusel olev juhtum keskendub süüdistustele, mille kohaselt tegi Sarkozy parempoolne erakond koostööd suhtekorraldusfirmaga Bygmalion, et varjata tema 2012. aasta tagasivalimiskampaania tegelikke kulusid.

Prokuröride sõnul kulutas Sarkozy oma 2012. aasta kampaaniale ligi 43 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda rohkem kui lubatud 22,5 miljonit eurot.

Alamastme apellatsioonikohus jättis eelmise aasta veebruaris tema süüdimõistmise selles asjas jõusse, kuid kassatsioonikohus võib apellatsioonkaebuse rahuldamisel määrata uue kohtuprotsessi.

Vaatamata oma juriidilistele probleemidele on ekspresident endiselt parempoolsete seas mõjukas isik.

Enne vanglasse minekut võttis teda vastu president Emmanuel Macron ning justiitsminister Gerald Darmanin pälvis kriitikat Sarkozyga Pariisi La Santé vanglas kohtumise eest.

Kaks nädalat pärast vabanemist teatas ekspresident, et avaldab järgmisel kuul raamatu oma kolmenädalasest vanglakogemusest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:12

Martin Algus: raamatut ei asenda mitte miski

08:06

Algkooseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

08:05

Eesti ehitusturul on mahud aastaga veidi kasvanud

08:03

Ülitöödeldud toit rikub söömisharjumusi eriti just nooremail täiskasvanuil

08:01

Elektri hinna tõstis kõrgeks tuulevaikus ja piirangud Rootsi elektri ülekandel Uuendatud

07:44

Tartu Toidupank sattus rahalistesse raskustesse

07:31

Pärnu uus koalitsioon kavatseb lahkuva linnavõimu koostatud eelarve ümber teha

07:20

Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

06:49

Norstati küsitlus näitab valimistejärgsete trendide peatumist

06:33

Prantsuse ekspresidenti Sarkozyd ähvardab teine lõplik süüdimõistmine

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

25.11

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

25.11

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

25.11

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

ilmateade

loe: sport

08:06

Algkooseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

00:02

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Peit: viies geim ongi natuke loto

loe: kultuur

08:12

Martin Algus: raamatut ei asenda mitte miski

04:48

Ülevaade: riigi ja omavalitsuste toetus erateatritele

25.11

Janar Ala koondas kunstiraamatusse lood popist, kunstist ja elust

25.11

Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb Kaljuste ja Puhmi ühisnäitust

loe: eeter

25.11

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

25.11

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

25.11

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

25.11

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

25.11

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

25.11

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

25.11

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

25.11

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

25.11

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

25.11

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

25.11

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

25.11

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo