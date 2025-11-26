X!

Trumpi rahuplaan tõstis USA maaväeministri rambivalgusesse

Välismaa
Dan Driscoll käis Kiievis ja kohtus kaitseminister Denõss Šmõhaliga
Dan Driscoll käis Kiievis ja kohtus kaitseminister Denõss Šmõhaliga Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ukrainian Defense Ministry Press Office
Välismaa

USA ajaloo noorim maavägede minister Dan Driscoll sai ülesandeks lõpetada sõda Ukrainas ning ta kerkis seetõttu ootamatult rambivalgusesse. 38-aastane Driscoll on asepresident JD Vance'i ülikooliaegne sõber ning kohtub nüüd nii Ukraina kui ka Venemaa esindajatega.

Ajaleht The Times toob välja, et Driscoll on Trumpi administratsioonis tõusev täht. Mõned allikad ütlesid, et Valge Maja usaldab Driscolli tundlike sõnumite edastamisel rohkem kui tema ülemust kaitseministrit Pete Hegsethi.

Leht toob välja, et 28-punktilist rahuplaani läks Kiievisse tutvustama just Driscoll, mitte välisminister Marco Rubio või Trumpi eriesindaja Steve Witkoff. Algne plaan koostati ilma Ukraina osaluseta. 

Praegu on Driscoll Abu Dhabis, kus ta kohtub Venemaa delegatsiooniga. Seal peaks ta tutvustama Ukraina ja USA tehtud uut 19-punktilist plaani. 

Allikate sõnul usaldatakse Driscolli Valges Majas nii palju, et ta on venelastega kohtudes sisuliselt üksi. Temaga pole kaasas diplomaatide ja sõjaväelaste gruppi, kes teda seal toetaksid. Üks endine Pentagoni kõrge ametnik tõi välja, et Driscoll on Vance'i ülikooliaegne tuttav.

Washingtonis levivad nüüd veel väited, et Driscoll võib võtta üle ka Pentagoni juhtimise, kui Trump otsustab Hegsethi välja vahetada. Hegseth on samas öelnud, et ta saab Driscolliga hästi läbi. 

Kolleegide sõnul ei ole Hegseth ja Driscoll riidu läinud. Tuuakse välja, et Driscoll on leplik, kuid ülimalt tõhus ning on koostöövalmiduse eest pälvinud kiitust ka kongressilt.

Driscoll sündis Põhja-Carolina osariigis ja kasvas üles sõjaväelise taustaga perekonnas. Tema vanaisa teenis Teises maailmasõjas, isa aga oli jalaväelane Vietnamis. Driscoll liitus samuti armeega ning käis 2009. aastal ka Iraagis. 

Pärast tegevteenistusest lahkumist läks ta Yale'i ülikooli õigusteaduskonda, kus sai sõbraks USA tulevase asepresidendiga. Seejärel asus ta tööle investeerimispanganduses ning kerkis lõpuks 200 miljoni dollari suuruse riskikapitalifondi tegevjuhiks. 

Väidetavalt tahab Driscoll suurendada droonide kasutamist USA armees, mis tõi talle Trumpi tähelepanu. Ta on nüüd osalenud kõikidel hiljutistel kohtumistel, mis on korraldatud sõja lõpetamise eesmärgil. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:45

Vene kodanike arv Eestis on viie aastaga kümnendiku võrra vähenenud

09:41

Rait Maruste: Euroopa Liidu põhiõiguste harta – tagapõhi ja tähendus

09:39

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

09:29

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

09:20

Raadiouudised (26.11.2025 09:00:00)

09:14

Trumpi rahuplaan tõstis USA maaväeministri rambivalgusesse

09:12

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

08:58

Riigiprokurör Pern: Pruunsilla väited Perlingu seotusest on täielik absurd

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

08:36

Välisministeerium valmistub peahoone rekonstrueerimiseks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

25.11

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

25.11

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

25.11

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises Uuendatud

25.11

Sotsiaalmeediaplatvorm X paljastas kasutajate tegeliku asukoha

25.11

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

ilmateade

loe: sport

09:12

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

08:06

Algkoosseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

00:02

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

loe: kultuur

09:39

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

09:29

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

08:12

Martin Algus: raamatut ei asenda mitte miski

04:48

Ülevaade: riigi ja omavalitsuste toetus erateatritele

loe: eeter

25.11

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

25.11

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

25.11

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

25.11

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

25.11

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

25.11

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

25.11

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

25.11

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

25.11

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

25.11

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

25.11

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

25.11

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo