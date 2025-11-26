Trumpi rahuplaan tõstis USA maaväeministri rambivalgusesse

USA ajaloo noorim maavägede minister Dan Driscoll sai ülesandeks lõpetada sõda Ukrainas ning ta kerkis seetõttu ootamatult rambivalgusesse. 38-aastane Driscoll on asepresident JD Vance'i ülikooliaegne sõber ning kohtub nüüd nii Ukraina kui ka Venemaa esindajatega.

Ajaleht The Times toob välja, et Driscoll on Trumpi administratsioonis tõusev täht. Mõned allikad ütlesid, et Valge Maja usaldab Driscolli tundlike sõnumite edastamisel rohkem kui tema ülemust kaitseministrit Pete Hegsethi.

Leht toob välja, et 28-punktilist rahuplaani läks Kiievisse tutvustama just Driscoll, mitte välisminister Marco Rubio või Trumpi eriesindaja Steve Witkoff. Algne plaan koostati ilma Ukraina osaluseta.

Praegu on Driscoll Abu Dhabis, kus ta kohtub Venemaa delegatsiooniga. Seal peaks ta tutvustama Ukraina ja USA tehtud uut 19-punktilist plaani.

Allikate sõnul usaldatakse Driscolli Valges Majas nii palju, et ta on venelastega kohtudes sisuliselt üksi. Temaga pole kaasas diplomaatide ja sõjaväelaste gruppi, kes teda seal toetaksid. Üks endine Pentagoni kõrge ametnik tõi välja, et Driscoll on Vance'i ülikooliaegne tuttav.

Washingtonis levivad nüüd veel väited, et Driscoll võib võtta üle ka Pentagoni juhtimise, kui Trump otsustab Hegsethi välja vahetada. Hegseth on samas öelnud, et ta saab Driscolliga hästi läbi.

Kolleegide sõnul ei ole Hegseth ja Driscoll riidu läinud. Tuuakse välja, et Driscoll on leplik, kuid ülimalt tõhus ning on koostöövalmiduse eest pälvinud kiitust ka kongressilt.

Driscoll sündis Põhja-Carolina osariigis ja kasvas üles sõjaväelise taustaga perekonnas. Tema vanaisa teenis Teises maailmasõjas, isa aga oli jalaväelane Vietnamis. Driscoll liitus samuti armeega ning käis 2009. aastal ka Iraagis.

Pärast tegevteenistusest lahkumist läks ta Yale'i ülikooli õigusteaduskonda, kus sai sõbraks USA tulevase asepresidendiga. Seejärel asus ta tööle investeerimispanganduses ning kerkis lõpuks 200 miljoni dollari suuruse riskikapitalifondi tegevjuhiks.

Väidetavalt tahab Driscoll suurendada droonide kasutamist USA armees, mis tõi talle Trumpi tähelepanu. Ta on nüüd osalenud kõikidel hiljutistel kohtumistel, mis on korraldatud sõja lõpetamise eesmärgil.