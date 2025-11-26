Vilniuse lennujaamas sõitis lennuk rajalt välja

Vilniuse lennujaam sulges neljapäeval ajutiselt lennuraja, sest Varssavist saabunud lennuk sõitis pärast maandumist ruleerimisrajalt välja.

LOT Polish Airlinesi lennuk maandus Vilniuses kell 13.43, kuid kaldus seisuplatsile suundudes kõvakattega teelt kõrvale, selgitas Leedu lennujaamade pressiesindaja Tadas Vasiliauskas.

Lennuseire andmetel jäi lennuk seisma lennuvälja põhjaosas, kus selle ümber kogunesid teenindussõidukid, sealhulgas tuletõrjeauto. Pärastlõunal alustati reisijate lennukist väljatoimetamist.

Vilniuse lennujaam sulges intsidendi tõttu ajutiselt lennuraja – piirang kehtib eeldatavalt vähemalt kella 17.00-ni.

Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud ning väljasõidu põhjus on selgitamisel.

Transpordiministeeriumi teatel kutsus Leedu lennujaamade kriisikomisjon vahetult pärast juhtumit lennujaamas kokku koosoleku, millest võtsid osa transpordiminister Juras Taminskas, justiitsministeeriumi esindajad ning lennujaamade juhid.

"Reisijad viga ei saanud ning juhtunu asjaolusid uuritakse," seisab ministeeriumi avalduses.