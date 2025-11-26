Riigikogu parteide hinnangul tuleks erakonnaseadust muuta

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseaduses vajab täpsustamist nii erakondadele annetamise kord kui ka parteide sidusasutuste roll. Teisipäeval sai erakond Isamaa keskkriminaalpolitseilt kahtlustuse keelatud annetuse vastuvõtmises.

Riigikogu menetluses on kaks eelnõu, millega soovitakse erakonnaseadust muuta. Sotside eelnõu võeti menetlusse novembri alguses. Valitsuse algatatud eelnõu esimene lugemine oli kevadel ning teist lugemist toimunud ei ole. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et erakonnaseaduse muutmine ja rahastamine on erakondadele keeruline teema.

"Selge on see, et tekivad poliitilised debatid ja see võib tähendada, et päris lahendust ei tule. Aga valdkond vajab täiendavat reguleerimist," ütles Kõlvart.

Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin ütles, et Eesti 200 ridadesse kuuluvad justiitsminister ja parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees tegelevad sellega, et eelnõuga riigikogus jätkata.

"On selge viimaste sündmuste valguses, et tegu on aktuaalse küsimusega. Nii need ERJK otsused, mis järjest tulevad ja pälvivad vaidlusi kui ka teine kaasus, mis on kriminaalkahtlus," lausus Jašin.

Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga sõnul võiksid erakonnad jõuda nüüd, pärast Isamaale esitatud kahtlustust erakonnaseaduse muudatustes, üksmeelele.

"Erakonnaseadus on üldiselt selline seadus, mis peaks olema kõikide erakondade kokkuleppel tehtud ja ma loodan, et nüüd selle kahtlustuse valguses saavad erakonnad aru, et õigusselguse loomine oleks kõigile mõistlik," sõnas Vaga.

"Kindlasti Isamaa ei ole nüüd see eestvedaja selles olukorras. Loomulikult kõigi huvides on see, et sellised mitmetimõistetavused saaksid selles seaduses konkreetse selguse," ütles Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

Sotsiaaldemokraadid ütlesid, et erakonnaseaduses tuleks kehtestada annetustele piir.

"Meie näeme sotsiaaldemokraatidena, et oluline on erakonnaseadust muuta aga eelkõige seades piir sellele, et kui palju üks või teine rahastaja aastas saab annetusi teha erakonnale ja meie eesmärgiks on see, et see ülempiir oleks 100 000 eurot," lausus SDE peasekretär Piret Hartmann.