Eesti ehitusturg ei ole aastatagusega võrreldes eriti elavnenud

Samas on lootust, et elamuehitus hakkab siiski kasvama. Ehituslubasid väljastati kolmandas kvartalis 2215 eluruumi ehitamiseks. Seda on kaks korda rohkem kui aasta tagasi.

Viimati ületas ehituslubade arv 2000 piiri aasta 2021 viimases kvartalis.