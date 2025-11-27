X!

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Sutt, Tsahkna, Pakosta

Liisa Pakosta ja Margus Tsahkna
Liisa Pakosta ja Margus Tsahkna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil osalevad energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, välisminister Margus Tsahkna ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Valitsus peab sel nädalal e-istungi, kuna peaminister Kristen Michal viibib kahepäevasel ametlikul visiidil Saksamaal.

Neljapäeval kohtub Michal liidukantsler Friedrich Merzi, majandus- ja energeetikaministri Katherina Reiche ning Eestiga koostööst huvitatud investoritega.

Reedel avab Michal Saksimaal Eesti ettevõtte Skeleton Technologies rajatud superkondensaatorite tehase.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

