Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Sutt, Tsahkna, Pakosta
Valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil osalevad energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, välisminister Margus Tsahkna ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Valitsus peab sel nädalal e-istungi, kuna peaminister Kristen Michal viibib kahepäevasel ametlikul visiidil Saksamaal.
Neljapäeval kohtub Michal liidukantsler Friedrich Merzi, majandus- ja energeetikaministri Katherina Reiche ning Eestiga koostööst huvitatud investoritega.
Reedel avab Michal Saksimaal Eesti ettevõtte Skeleton Technologies rajatud superkondensaatorite tehase.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi