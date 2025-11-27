X!

Hongkongi põlenguohvrite arv tõusis 44-ni, ligi 300 inimest on kadunud

Välismaa
Suur tulekahju Hongkongis.
Suur tulekahju Hongkongis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Tyrone Siu
Välismaa

Hongkongi korterelamute kompleksis kolmapäeval puhkenud suures tulekahjus on hukkunud 44 inimest, aga ligi 300 on siiani kadunud, teatas politsei neljapäeval.

Tulekahju puhkes Hongkongi põhjaosas asuva Tai Po linnaosa Wang Fuk Courti elamukompleksis, mis Reutersi teatel koosneb kaheksast hoonest ja kus on kokku umbes 2000 korterit enam kui 4600 inimesele.

Kompleksis oli parajasti käimas remont. Tule kiirele levikule võis kaasa aidata tuleohtlike materjalide kasutamine tellingutel ja kergesti süttivad vahtmaterjalid, teatas politsei.

Öö läbi töötanud tuletõrjujad püüdsid suurt kuumust ja paksu suitsu trotsides jõuda elamukompleksi ülemistel korrustel lõksus olevate elanikeni. Neljapäeva hommikuks teatasid võimud, et on tulekahju neljas hoones kontrolli alla saanud, kolmes aga jätkuvad päästeoperatsioonid.

Sündmuskohalt tehtud video näitas, kuidas vähemalt kahest 32-korruselisest bambusest tellingute ja rohelise ehitusvõrguga kaetud tornist tõusis ikka veel leeke ning taevasse kerkis tihe suits.

Politsei teatel avastasid nad lisaks sellele, et hooned olid kaetud plastist kaitsevõrgu, mis ei pruugi vastata tuleohutusstandarditele ja et ühe hoone mõned aknad olid kinnitatud tuleohtliku vahtmaterjaliga.

"Meil on põhjust arvata, et ettevõtte vastutavad isikud käitusid ränga hoolimatusega, mis viis selle õnnetuseni ja põhjustas tulekahju kontrollimatu leviku, mille tagajärjel tekkisid suured inimohvrid," ütles Hongkongi politseiülem Eileen Chung.

Ta lisas, et ehitusettevõtte kolm töötajat, kaks juhatuse liiget ja üks konsultant, arreteeriti tulekahjuga seotud tapmises kahtlustatuna.

Hoonetel kasutatud roheline ehitusvõrk ja bambust tellingud on traditsioonilise Hiina arhitektuuri alustala, kuid Hongkongis on need ohutuskaalutlustel alates märtsist järk-järgult kasutusest kõrvaldatud. Hongkongi politsei teatas neljapäeva enne koitu pressikonverentsil, et 44 hukkunu seas oli tuletõrjuja ning 45 inimest on haiglas kriitilises seisundis.

"Prioriteet on tulekahju kustutamine ja lõksus olevate elanike päästmine," ütles Hongkongi juht John Lee ajakirjanikele varem. "Teine on vigastatute aitamine. Kolmas on nende toetamine taastumisel. Seejärel algatame põhjaliku uurimise."

Ta lisas, et 279 inimesega ei ole saadudu kontakti ja 900 on viidud kaheksasse ajutisse varjupaika.

Hukkunute arv on nüüd Hongkongi tulekahjudes kõrgeim alates 1948. aastast, mil laohoone põlengus hukkus 176 inimest.

Toimetaja: Mait Ots

