Hongkongi põlenguohvrite arv tõusis 65-ni, ligi 300 inimest on kadunud

Hongkongi korterelamute kompleksis kolmapäeval puhkenud suures tulekahjus on hukkunud 65 inimest ning ligi 300 on siiani kadunud.

Tulekahju puhkes Hongkongi põhjaosas asuva Tai Po linnaosa Wang Fuk Courti elamukompleksis, mis Reutersi teatel koosneb kaheksast hoonest ja kus on kokku umbes 2000 korterit enam kui 4600 inimesele.

Kompleksis oli parajasti käimas remont. Tule kiirele levikule võis kaasa aidata tuleohtlike materjalide kasutamine tellingutel ja kergesti süttivad vahtmaterjalid, teatas politsei.

Öö läbi töötanud tuletõrjujad püüdsid suurt kuumust ja paksu suitsu trotsides jõuda elamukompleksi ülemistel korrustel lõksus olevate elanikeni. Neljapäeva hommikuks teatasid võimud, et on tulekahju neljas hoones kontrolli alla saanud, kolmes aga jätkuvad päästeoperatsioonid.

Sündmuskohalt tehtud video näitas, kuidas vähemalt kahest 32-korruselisest bambusest tellingute ja rohelise ehitusvõrguga kaetud tornist tõusis ikka veel leeke ning taevasse kerkis tihe suits.

Politsei teatel avastasid nad lisaks sellele, et hooned olid kaetud plastist kaitsevõrgu, mis ei pruugi vastata tuleohutusstandarditele ja et ühe hoone mõned aknad olid kinnitatud tuleohtliku vahtmaterjaliga.

"Meil on põhjust arvata, et ettevõtte vastutavad isikud käitusid ränga hoolimatusega, mis viis selle õnnetuseni ja põhjustas tulekahju kontrollimatu leviku, mille tagajärjel tekkisid suured inimohvrid," ütles Hongkongi politseiülem Eileen Chung.

Ta lisas, et ehitusettevõtte kolm töötajat, kaks juhatuse liiget ja üks konsultant, arreteeriti tulekahjuga seotud tapmises kahtlustatuna.

Hoonetel kasutatud roheline ehitusvõrk ja bambusest tellingud on traditsioonilise Hiina arhitektuuri alustala, kuid Hongkongis on need ohutuskaalutlustel alates märtsist järk-järgult kasutusest kõrvaldatud.

Hongkongi päästeamet teatas neljapäev kohaliku aja järgi kell 20.00 (Eesti aja järgi 14.00), et tulekahjus on hukkunud 65 inimest ja vigastatuid on 70. Viga sai ka kümme päästjat.

Varem oli Hongkongi valitsusjuht John Lee teatanud, et päästjad suutsid edukalt evakueerida 55 inimest.

"Vaatamata sündmuspaiga keerukatele tingimustele päästetöid ei katkestata," ütles Lee pressikonverentsil. Ta lisas, et valitsus on avanud praeguseks üheksa hädaabivarjupaika, kus on majutatud üle 500 elaniku.

Vabatahtlike rühm Hong Kong Guardians teatas, et neil on 20 inimest abiks loomade ja inimeste korteritest päästmisel. Grupi sõnul on sündmuskohal ka veterinaarid ja veterinaariaõed.

Hongkongi valitsusjuht John Lee ütles varem, et tulekahju Wang Fuk Courti kõigis seitsmes hoones on "põhimõtteliselt kontrolli all".

"Prioriteet on tulekahju kustutamine ja lõksus olevate elanike päästmine," ütles Hongkongi juht John Lee ajakirjanikele varem. "Teine on vigastatute aitamine. Kolmas on nende toetamine taastumisel. Seejärel algatame põhjaliku uurimise."

Ta lisas, et 279 inimesega ei ole saadudu kontakti ja 900 on viidud kaheksasse ajutisse varjupaika.

Hongkongi administratsiooni peasekretär Eric Chani teatas, et politsei leidis sündmuspaigast ebakvaliteetseid vahtplaate. Ta lisas, et politsei ja päästjad sisenevad sündmuspaika, et koguda tõendeid ja vaadata üle ümbruskonna valvekaamerate salvestised.

Hukkunute arv on nüüd Hongkongi tulekahjudes kõrgeim alates 1948. aastast, mil laohoone põlengus hukkus 176 inimest.