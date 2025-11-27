Läti kärbib eelarvekulusid järgmistel aastatel 844 miljoni euro võrra

Läti plaanib keskpikas perspektiivis ehk aastatel 2026-2028 vähendada eelarvekulusid 844,1 miljoni euro võrra, vaadates selleks üle kulutused ja rakendades optimeerimismeetmeid, teatati rahandusministeeriumist neljapäeval BNS-ile.

Rahandusministeeriumi teatel on järgmise aasta eelarve läbivaatamisel vähendatud riigivõla haldamise kulusid täiendavalt 10 miljoni euro võrra aastas, mis annab kolme aasta peale kokku 30 miljonit eurot säästu ja aitab kaasa üldisele konsolideerimisele.

Avaliku sektori kulutuste vähendamine keskpikas perspektiivis on järkjärguline. Vastavalt sellele kärbitakse 2026. aastal kulusid 243,4 miljoni euro, 2027. aastal 304,6 miljoni euro ja 2028. aastal 296,1 miljoni euro võrra.

Täpsemalt on järgmise aasta põhieelarve kulusid vähendatud 50 miljoni euro võrra, ministeeriumid on oma kulusid kärpinud 181 miljoni euro ulatuses ning eelarve eelnõu ettevalmistamisel on säästetud veel 12,4 miljonit eurot.

Ministeeriumi sõnul teeb see kolme aasta kogukärpeks 844,1 miljonit eurot, mis on suunatud valitsuse seatud prioriteetide rahastamiseks.

Riiklik julgeolek, tervishoid, lastega perede toetamine ja kvaliteetne haridus on määratletud 2026. aasta peamiste prioriteetidena, kuhu on ette nähtud täiendavad 700 miljonit eurot.

Seimi eelarve- ja rahanduskomisjon kiitis kolmapäeval parlamendi viimaseks lugemiseks heaks Läti 2026. aasta eelarve eelnõu ning keskpika perioodi eelarveraamistiku aastateks 2026, 2027 ja 2028, lõpetades sellega töö järgmise aasta eelarve kallal.

Valitsus kiitis 14. oktoobril heaks Läti 2026. aasta eelarve eelnõu, mille kohaselt on riigi eelarve tuludeks planeeritud 16,06 miljardit eurot ja kuludeks 17,94 miljardit eurot.