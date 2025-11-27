X!

Reedel on oodata soojemat ilma

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
Reedel ulatub Norra mere lõunaosast madalrõhkkonna serv Eestini. Edela- ja lõunatuul tõuseb Läänemere ääres tugevaks ja vihmasadu levib saartelt alates üle maa. Ida pool tuleb ka lörtsi ning öösel ja hommikul on seal ka jäävihma oht. Kui öösel on sisemaal veel miinuskraadid, siis päeval õhutemperatuur lääne poolt alates järk-järgult tõuseb. Ka laupäeval jääb meie ilma mõjutama Norra madalrõhkkonna serv. Mitmel pool sajab vihma, päeval ka lörtsi ja ida pool lund. On jäiteoht ja tuul püsib tugev.

Öö tuleb enamjaolt pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, ida pool sekka ka lörtsi ja jäävihma. Ja on jäiteoht. Lõuna- ja edelatuul tugevneb puhudes iiliti kuni 14, saartel ja rannikul kuni 22 m/s. Õhutemperatuur langeb kuni -6, ida pool -8 kraadini, saartel ja läänerannikul on aga kuni 7 kraadi sooja.

Ka hommikul sajab paljudes kohtades vihma, ida pool ka lörtsi ja jäävihma. Endiselt püsib jäiteoht, seega teed on väga libedad. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul ning õhutemperatuur jääb Lääne-Eestis vahemikku 4 kuni 8, Ida-Eestis -3 kuni 3 kraadi.

Päeval vihmasajud jätkuvad ning lõuna- ja edelatuul püsib endiselt tugev. Lääne-Eestis on sooja 5 kuni 9 kraadi, idapoolsetes maakondades 0 kuni 5 kraadi.

Laupäeva Lääne-Eestis on mitme kraadi võrra soojem. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtul ida pool ka lund. Sajud jätkuvad ka pühapäeva öösel ning päeval on vaid kohatisi hoovihmasid. Ja öö on pisut jahedam, päev soojem, kuni 8 kraadi. Uue nädala alguses öine õhutemperatuur pisut tõuseb, päeva keskmine jääb 2 ja 3 kraadi lähistele. Ja sajab peamiselt vihma ja lörtsi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Reedel on oodata soojemat ilma

