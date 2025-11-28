Paldiskis põleb metallijäätmete kogumispunkt

Paldiski linnas Rae põigu metallijäätmete kogumispunktis on tulekahju. Päästjad on kohal ja tegelevad kustutamisega, kuid tugev tuul raskendab tulekahju kustutamist ning suits levis alguses Paldiski linna poole.

Kell 6.30 teatas päästeamet, et tulekahju on kontrolli alla saadud ja suitsu levik linnale taandunud.

"Sündmuskohal käib töö kahes lõigus, esimeses lõigus koos rasketehnikaga tõstetakse metalli ja loputatakse veega üle. Teises liinis kasutatakse tõstukautot, et selle korvist kuhje vahuainega kustutada. Vesivarustus on tagatud lähedal asuvast hüdrandist," märkis päästeamet.

"Esimesena sündmusele jõudnud Paldiski päästjad nägid, et metallihunnikud põlesid lahtise leegiga. Alustati kustutustöödega ning kohale saabus ka kogumispunkti töötaja, kes aitab rasketehnikaga hunnikuid lahti kaevata. Paraku on kustutustööd tugeva tuule tõttu raskendatud. Päästjad pingutavad, et tulekahju kontrolli alla saada," teatas päästeamet varem.

Põleb metallijäätmete hunnik hinnangulise suurusega 1500 ruutmeetrit.

Päästetööde juhi hinnangul kestavad kustutustööd vähemalt kümme tundi.

Sündmusele on reageeritud kõrgeima väljasõiduastme järgi. Kohale on sõitnud Paldiski, Keila, Nõmme, Jüri, Pirita ja Lasnamäe kutselised koos Hüüru ja Saku vabatahtlike, politsei ja kiirabiga. Liiklus Tallinna maanteel on häiritud.

Keegi viga pole saanud.