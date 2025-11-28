Paldiskis põleb metallijäätmete kogumispunkt, suits levib linnale

Paldiski linnas Rae põigu metallijäätmete kogumispunktis on tulekahju. Päästjad on kohal ja tegelevad kustutamisega, kuid tugev tuul raskendab tulekahju kustutamist ning suits levib Paldiski linna poole.

Paldiski elanikel tuleks suitsu tõttu hoida uksed, aknad ja sundventilatsioon suletuna, teatas päästeamet.

"Esimesena sündmusele jõudnud Paldiski päästjad nägid, et metallihunnikud põlesid lahtise leegiga. Alustati kustutustöödega ning kohale saabus ka kogumispunkti töötaja, kes aitab rasketehnikaga hunnikuid lahti kaevata. Paraku on kustutustööd tugeva tuule tõttu raskendatud. Päästjad pingutavad, et tulekahju kontrolli alla saada," teatas päästeamet.

Põleb metallijäätmete hunnik hinnangulise suurusega 1500 ruutmeetrit.

Päästetööde juhi hinnangul kestavad kustutustööd vähemalt kümme tundi.

Sündmusele on reageeritud kõrgeima väljasõiduastme järgi. Kohale on sõitnud Paldiski, Keila, Nõmme, Jüri, Pirita ja Lasnamäe kutselised koos Hüüru ja Saku vabatahtlike, politsei ja kiirabiga. Liiklus Tallinna maanteel on häiritud.

Keegi viga pole saanud.