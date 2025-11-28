Delfi väljaannete mõjukate edetabeli esikohal on taas peaminister Michal

X!

Kristen Michal.
Kristen Michal.
Delfi ja teiste Ekspress Grupi väljaannete traditsioonilises Eesti mõjukate inimeste edetabelis on sel aastal esikohal taas peaminister, kuid pingerea koostamise metoodika on muutunud ning sellega kaasa toonud ka rea edetabelis varem mitte figureerinud isikuid.

Väljaannete 2025. aasta edetabeli koostasid eelmise aasta 100 kõige mõjukamat inimest.

2015. aastal kasutasid Delfi ja Eesti Päevaleht mõjukaima valimiseks osaliselt ka rahvaküsitluse andmeid. Hiljem on valitud Eesti aasta mõjukaim ja ülejäänud mõjukad Delfi Meedia toimetuste sisemise hääletamise ja arutelu tulemusena.

Sel aastal on esikohal peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal. Talle järgneb opositsiooniliidri Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas on kolmandal kohal.

Neljandal kohal on helilooja Arvo Pärt, viiendal Ekspress Grupi konkurendi Postimees Grupi omanik suurettevõtja Margus Linnamäe. Kuuendal kohal on väliministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, seitsmendal Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kaheksandal kohal Bigbanki suuromanik Parvel Pruunsild. Üheksas on kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kümnes riigisekretär Keit Kasemets.

Seekord on edetabelis mitmeid ajakirjanikke ja peatoimetajaid, keda sealt varem pole leidnud. Samuti on seal varasemast enam ettevõtjaid ja ärijuhte.

Kokku on edetabelis 100 isikut.

