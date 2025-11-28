X!

Videole jäi, kuidas Iisraeli sõdurid tapsid kaks relvitut palestiinlast

Välismaa
Iisraeli sõdurid Jeninis palestiinlasi läbi otsimas.
Iisraeli sõdurid Jeninis palestiinlasi läbi otsimas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Mohammed Turabi
Välismaa

Iisraeli julgeolekujõudude sõdurid tulistasid neljapäeval okupeeritud Läänekaldal toimunud haarangu ajal kahte palestiina meest, kes andsid alla ja olid relvastamata, selgub sündmuse jäädvustanud videokaadritest, mida maailmas laialt levitati. Iisraeli võimud lubasid toimunut uurida.

Kaadrites on näha mehi väljumas Iisraeli sõduritega ümbritsetud hoonest Läänekaldal Jeninis, nad tõstsid oma särgid üles ja heitsid maapinnale pikali, näidates oma alistumist. Seejärel on näha, kuidas Iisraeli sõdurid juhatavad mehed tagasi hoonesse ja siis, kui nad ukseavas lamasid, tulistavad nende pihta lähedalt.

Läheduses viibinud Reutersi ajakirjanik nägi hiljem pärast laskude kuulmist, Iisraeli sõdureid elutu keha lähedal seismas.

Palestiina tervishoiuministeerium teatas avalduses, et kaks meest hukkusid tulistamises, need olid 26-aastane Montasir Abdullahin ja 37-aastane Yusuf Asasa.

Iisraeli sõjavägi ja Iisraeli politsei tegid ühisavalduse, milles teatati uurimise alustamisest pärast seda, kui sõdurid avasid hoonest väljunud kahtlusaluste pihta tule.

Avalduses ei esitatud põhjust, miks sõdurid tule avasid, ega öeldud, et kaks meest lamasid enne hoonesse tagasi suunamist ja mahalaskmist maas.

Jenini kuberner Kamal Abu al-Rub süüdistas telefonitsi Iisraeli vägesid kahe noore mehe külmaverelises hukkamises, kes tema sõnul olid relvastamata ja alistunud.

Ta ütles, et tulistajad peaks vastutusele võtma, kuid väljendas kahtlust, et Iisraeli võimud viivad läbi tõelise uurimise.

Iisraeli väed korraldasid Jenini piirkonnas operatsiooni, et kinni pidada isikuid, keda otsitakse terroristliku tegevuse, sealhulgas lõhkeseadeldiste loopimise ja julgeolekujõudude pihta tulistamise eest, teatasid Iisraeli sõjavägi ja politsei ühisavalduses.

Kaks mahalastud meest olid Jenini piirkonna terrorivõrgustikuga seotud tagaotsitavad isikud, lisati avalduses. Selles ei täpsustatud, milles kahte meest süüdistatakse ega avalikustatud tõendeid nende väidetava seose kohta terrorivõrgustikuga.

Sõjaväe ja politsei teatel piirasid julgeolekujõud meeste asukohaks oleva hoone ümber enne mitu tundi kestnud ülevõtmisprotseduuri algatamist.

"Pärast kahtlusaluste lahkumist suunati nende pihta tuli," öeldi avalduses, lisades, et tulistamist uurivad kohapealsed ülemad ja see antakse üle asjaomastele organisatsioonidele.

Iisraeli äärmusparempoolne riikliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir tegi hiljem avalduse, milles väljendas tulistamises osalenud sõjaväe- ja politseiüksusele täielikku toetust.

"Võitlejad käitusid täpselt nii, nagu neilt oodati – terroristid peaksid surema!", kirjutas ta X-is.

Jenini haarang on viimane rünnak kuudepikkuses Iisraeli kampaanias Läänekalda põhjaosas asuvates linnades. Iisraeli väed alustasid kolmapäeval operatsiooni Tubase linnas.

Palestiina mässuliste rühmitus Hamas, mis eelmisel kuul Gazas Iisraeliga relvarahu sõlmis, mõistis meeste tapmise Jeninis hukka, nimetades seda hukkamiseks ja kutsus rahvusvahelist üldsust üles sekkuma, et peatada see, mida ta nimetas Iisraeli eskaleeruvateks välihukkamisteks. Hamas ei kinnitanud, et nimetatud kaks meest oleksid olnud rühmituse liikmed.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

