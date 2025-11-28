X!

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku

Eesti
Maris Lauri.
Maris Lauri.
Reformierakonna Tallinna piirkonna esimehe Maris Lauri hinnangul on valimistel mitte kandideerinud Peeter Raudsepa Tallinna linnapea kohale toomine petukaup. Samuti kahtleb Lauri Raudsepa kompetentsuses.

"Õnnitlen Reinsalu ja Kõlvartit, et leidsid sobiva käpiku – Peeter Raudsepa. Ja tunnen linnapea kandidaadile kaasa. Isegi kui asju tahta teha parimal viisil ja parima tahtega, siis reaalsus võib osutuda väga valusaks," märkis Maris Lauri.

Lauri sõnul on rida asjaolusid, mis teevad linnapeakandidaadi ekstra nõrgaks. Alates asjaolust, et tegemist on inimesega, kel puudub igasugune valijate poolne usaldus.

"Ta pole seda küsinud. Võib tunduda, et mis siis. Poliitikas on siiski nii, et hääled ja mandaat loevad. Kui neid pole, siis oled sa üpris tühi koht. Sinuga arvestatakse üksnes viisakuse piirides. Iseseisvad algatused on välistatud, eriti kui need on suuremad ja olulisemad, noh, piltlikult öeldes oma pastaka värvi võid valida, kuid muud asjad teed vastavalt ette antule."

Lauri ütles, et on ka erandeid, kuid see eeldab kompetentsust ja avalikku usaldust.

"Vahetult peale valimisi nö kõrvalt väga olulisele ametipostile tulnud on petukaup. Eriti kui inimese kompetentsuses on põhjust kõvasti kahelda. Tallinn oleks väärinud paremat, isegi kehvade valikute puhul. Aga Reinsalu ise ei julge ja pakub seega Kõlvartile käpiku."

Reformierakonna poliitik märkis, et kui oletada, et Raudsepp tahabki midagi ausamaks muuta, siis Kõlvart ei lase.

"Ka Isamaa mitte, sest viimase huvides on koalitsiooni vähemalt 2027. aasta riigikogu valimisteni Tallinnas koos hoida. See tähendab, et Keskerakonda ei tohi liialt ärritada, vaid talle tuleb võimalusi anda oma asju omal viisil ajada."

Toimetaja: Urmet Kook

