Eestis jääb alles üheksateist postkontorit
Omniva plaani järgi jääb tuleva aasta lõpuks Eestis alles üheksateist postkontorit, praegu on Eestis 35 postkontorit.
Samuti plaanib Omniva vähendada kirjakastide arvu. Kirjakaste on Eestis praegu 962, tegevusloa miinimumnõue on 311. Avalike pakiautomaatide arv suureneks aga praeguselt 387-lt ligikaudu kuuesajani. Omniva juht Martti Kuldma ütles Margitta Otsmaale, et muudatuste eesmärk on kaotada lõhe olemasoleva taristu ja tarbijate tegelike vajaduste ning harjumuste vahel.