Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

Samuti plaanib Omniva vähendada kirjakastide arvu. Kirjakaste on Eestis praegu 962, tegevusloa miinimumnõue on 311. Avalike pakiautomaatide arv suureneks aga praeguselt 387-lt ligikaudu kuuesajani. Omniva juht Martti Kuldma ütles Margitta Otsmaale, et muudatuste eesmärk on kaotada lõhe olemasoleva taristu ja tarbijate tegelike vajaduste ning harjumuste vahel.