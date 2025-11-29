Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus üks inimene

Vene droonirünnakus Kiievile hukkus üks, sai viga seitse inimest

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva taas droonirünnaku Kiievile, hukkus vähemalt üks ja sai vigastada seitse inimest, teatasid kohalikud võimud.

"Vaenlase droonid on linna kohal, õhutõrje reageerib. Pealinna äärelinnades on mitmeid sihtmärke," ütles Kiievi sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko Telegramis.

Svjatošõni rajoonis sai surma üks mees. Kannatanute seas on üks 13-aastane laps.

Linnapea Vitali Klõtško kutsus inimesi püsima rünnaku ajal varjendites ja turvalistes paikades.

"Pealinnas on praegu seitse vigastatut. Meedikud toimetasid neist neli haiglasse," lisas ta.

Mitmes linnaosas said tabamuse korterelamud ja muud hooned.

Varem sel nädalal ründas Vene vägi Kiievit rakettide ja droonidega, tappes seitse inimest.

Ukraina ründas Lõuna-Venemaal Afipski naftatöötlemistehast

Ukraina väed ründasid ööl vastu laupäeva Lõuna-Venemaa üht suurimat, Afipski naftatöötlustehast, kirjutab väljaanne Kyiv Independent viitega Venemaa Telegrami kanalitele.

Ühe kohaliku elaniku sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod näitavad suurt tulekahju Krasnodari krais asuvas tehases.

Ukraina ei ole rünnakut veel kommenteerinud. Samuti ei ole teada kahju ulatus.

Afipski naftatöötlustehas on ka varem olnud Ukraina rünnakute sihtmärk. Eelmine rünnak leidis aset 26. septembril ja enne seda kaks korda augustis.

Tehas asub umbes 200 kilomeetri kaugusel rindest ning on Vene relvajõudude jaoks tähtis diisli- ja lennukikütuse logistikakeskus.

Afipski tehas töötleb aastas umbes 6,25 miljonit tonni naftat, moodustades ligikaudu 2,1 protsenti Venemaal töödeldud nadtast.