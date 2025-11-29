X!

Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus üks inimene

Välismaa
Venemaa droonirünnaku järel Kiievis.
Venemaa droonirünnaku järel Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva järjekordse droonirünnaku Kiievile, milles hukkus vähamalt üks inimene. Ukraina ründas Lõuna-Venemaal asuvat Afipski naftatöötlemistehast.

Vene droonirünnakus Kiievile hukkus üks, sai viga seitse inimest

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva taas droonirünnaku Kiievile, hukkus vähemalt üks ja sai vigastada seitse inimest, teatasid kohalikud võimud.

"Vaenlase droonid on linna kohal, õhutõrje reageerib. Pealinna äärelinnades on mitmeid sihtmärke," ütles Kiievi sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko Telegramis.

Svjatošõni rajoonis sai surma üks mees. Kannatanute seas on üks 13-aastane laps.

Linnapea Vitali Klõtško kutsus inimesi püsima rünnaku ajal varjendites ja turvalistes paikades.

"Pealinnas on praegu seitse vigastatut. Meedikud toimetasid neist neli haiglasse," lisas ta.

Mitmes linnaosas said tabamuse korterelamud ja muud hooned.

Varem sel nädalal ründas Vene vägi Kiievit rakettide ja droonidega, tappes seitse inimest.

Ukraina ründas Lõuna-Venemaal Afipski naftatöötlemistehast

Ukraina väed ründasid ööl vastu laupäeva Lõuna-Venemaa üht suurimat, Afipski naftatöötlustehast, kirjutab väljaanne Kyiv Independent viitega Venemaa Telegrami kanalitele.

Ühe kohaliku elaniku sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod näitavad suurt tulekahju Krasnodari krais asuvas tehases.

Ukraina ei ole rünnakut veel kommenteerinud. Samuti ei ole teada kahju ulatus.

Afipski naftatöötlustehas on ka varem olnud Ukraina rünnakute sihtmärk. Eelmine rünnak leidis aset 26. septembril ja enne seda kaks korda augustis.

Tehas asub umbes 200 kilomeetri kaugusel rindest ning on Vene relvajõudude jaoks tähtis diisli- ja lennukikütuse logistikakeskus.

Afipski tehas töötleb aastas umbes 6,25 miljonit tonni naftat, moodustades ligikaudu 2,1 protsenti Venemaal töödeldud nadtast.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Interfax-AFP-BNS

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:46

Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus üks inimene

06:36

Koolikohustuse vanusepiiri tõstmine tuli koolijuhtidele üllatusena

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

ETV spordisaade, 28. november

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

Rootsi hävitajad saatsid Vene pommitajaid Läänemere kohal

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.11

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

28.11

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

28.11

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

28.11

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

28.11

Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

28.11

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

28.11

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

28.11

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

28.11

Tallinna linn leidis äsja valminud Lastekodu tänaval ohtralt puudusi

28.11

Kapo tõttu töö kaotanud Pruunsilla sõber jäi hüvitiseta

ilmateade

loe: sport

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

ETV spordisaade, 28. november

loe: kultuur

28.11

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

28.11

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

28.11

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

28.11

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

loe: eeter

28.11

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

28.11

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

28.11

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

28.11

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Raadiouudised

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

28.11

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

28.11

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

28.11

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo