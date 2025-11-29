Türgi teatas kahe Vene varilaevastiku tankeri süttimisest Mustal merel

Merendusameti peadirektoraat teatas esmalt tankeri Kairos süttimisest ja 25-liikmelise meeskonna evakueerimisest. Ametkond teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et tanker süttis umbes 28 meremiili kaugusel Türgi Kocaeli provintsi rannikust. Laev oli tühjana teel Venemaa Novorossiiski sadamasse.

Merendusameti teatel oli tulekahju põhjuseks "väline mõju", kuid täpsemat teavet ei antud.

Kocaeli kuberner Ilhami Aktas ütles eratelekanalile NTV, et tankeri süttimise põhjus ei ole teada.

Hiljem reedel teatas merendusamet, et teine Guinea tanker, Virat, "sai pihta", liikudes Mustal merel umbes 35 meremiili kaugusel Türgi rannikust. Laevalt evakueeriti Türgi teatel 20 meeskonnaliiget.

Andmebaasi OpenSanctions andmetel kuuluvad mõlemad tankerid niinimetatud varilaevastikku, mida kasutatakse Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks.

USA kehtestas Viratile sanktsioonid tänavu jaanuaris. Hiljem tegid seda ka Euroopa Liit, Šveits, Suurbritannia ja Kanada. EL kehtestas Kairosele sanktsioonid selle aasta juulis, hiljem tegid seda ka ÜK ja Šveits.

"Varilaevastik annab Kremlile jätkuvalt mitme miljardi dollari suuruse tulu, möödudes sanktsioonidest, varjates oma tegevust kolmandate riikide lippude all, kasutades omanike varjamiseks keerukaid skeeme ja kujutades endast märkimisväärset keskkonnaohtu," seisab OpenSanctionsi veebisaidi postituses Kairose kohta.

2018. aastal ehitatud Virat kasutab "ebaregulaarseid ja kõrge riskiga laevandustavasid" ning on varem sõitnud Barbadose, Komooride, Libeeria ja Panama lipu all, teatab OpenSanctions.

Kairos, mis varem kandis Panama, Kreeka ja Libeeria lippe, ehitati 2002. aastal.

Ukraina sõjaväeluureteenistus GUR väidab oma veebisaidil, et mõlemad laevad külastavad Venemaa sadamaid ja nad on oma asukohta edastavaid automaatseid identifitseerimissüsteeme korduvalt välja lülitanud.