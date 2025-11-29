Läti SKP kasvas kolmandas kvartalis aastaga 2,5 protsenti

Aasta esimese üheksa kuu SKP kasvas aasta varasem sama perioodiga võrreldes 1,7 protsenti, püsivhindades 30,8 miljardi euroni. Kolmandas kvartalis oli SKP püsivhindades 11,2 miljardit eurot, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Viimase kvartali tõusu taga on kasv tööstuses, ehituses, kaubanduses ja kinnisvaras. Langus oli tervishoiuteenustes, põllumajanduses, metsanduses ning kalastuses.

2024. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvasid Läti inimeste sissetulekud 6,5 protsenti. Palgad kasvasid enim kunsti, meelelahutuse ja vaba aja ning muude teenuste valdkonnas, ehituses ning kinnisvaras.

Oktoobris kasvas jaekaubanduse käive, seda aasta varasemaga võrreldes 4,8 protsenti. Toidu jaemüügikäive kasvas 0,1 protsenti, muude kaupade jaemüügi, välja arvatud kütuse, käive kasvas 8,4 protsenti.