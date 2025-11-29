Macron kohtub esmaspäeval Pariisis Zelenskiga

Liidrid arutavad tingimusi õiglase ja kestva rahu saavutamiseks, ütles ametnik.

Samal ajal suundus Ukraina kõrgetasemeline delegatsioon Washingtoni ning Zelenski seisab silmitsi sisepoliitiliste pingetega pärast oma mõjuka kantselei ülema Andri Jermaki ametist tagasiastumist.

"Me tervitame president Zelenskit esmaspäeval Pariisis, et läbirääkimistega edasi liikuda," ütles Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot pühapäeval ilmuvale ajalehele La Tribune Dimanche antud kommentaaris.

"Rahu on käeulatuses, kui Venemaa president Vladimir Putin loobub oma pettekujutelmast taastada Nõukogude Liit, alistades esmalt Ukraina," lisas ta.

"Vladimir Putin peab nõustuma relvarahuga või leppima Venemaa vastu suunatud uute sanktsioonidega, mis kurnavad välja riigi majanduse, ning Euroopa tugevdatud toetusega Ukrainale," sõnas Barrot Moskvat hoiatades.

Macron ja Zelenski on olnud tihedas kontaktis sõja praeguses faasis, mille vallandas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Ukraina liider külastas viimati Élysée paleed kaks nädalat tagasi, 17. novembril.

Barrot lisas, et vaatamata sisepoliitilistele pingetele Kiievis, on Zelenskil täielik legitiimsus viia Ukraina rahuni.