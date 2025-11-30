Ukraina tabas laupäeval droonidega Venemaa sadamalinnas Novorossiiskis mereterminali. Üks inimene hukkus ja 11 sai vigastada, kui Venemaa korraldas pühapäeva öösel droonirünnaku Kiievi oblastile Võšhorodi rajoonis.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 30. novembril kell 14.30:

- Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö;

- Ukraina hävitas riiki rünnanud 124 Vene raketist ja droonist 104;

- Ukrainlased loodavad pühapäevaselt kohtumiselt USA-s konstruktiivsust;

- Rünnakus Kiievi oblastile hukkus inimene, haiglas 11 inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit.

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö

Kaspia mere naftatoru mereterminali Venemaa sadamalinnas Novorossiiskis tabasid laupäeval Ukraina Aval-droonid, mis sundisid terminali naftatarnet peatama, teatas ettevõte.

Rünnak kahjustas tõsiselt teist sildumispunkti (SMP-2), mis ajendas sadamavalitsust peatama kõik laadimisoperatsioonid ja käskis tankeritel veealalt lahkuda.

Rahvusvaheline ettevõte, kuhu kuuluvad Venemaa, Kasahstani ja välismaised energiaettevõtted, haldab suurt naftatorustikku, mis ühendab Kasahstani läänepoolseid naftaväljasid Novorossiiski mereterminaliga.

Konsortsium on üks piirkonna olulisemaid ekspordikoridore.

Kasahstani välisministeerium esitas rünnakule vastuseks protesti, nimetades seda rünnakuks "eranditult tsiviilrajatise vastu".

"Me peame toimunut Kasahstani Vabariigi ja Ukraina kahepoolseid suhteid kahjustavaks teoks ning ootame Ukraina poolelt tõhusaid meetmeid sarnaste intsidentide vältimiseks tulevikus," ütles ministeeriumi pressiesindaja pressiteates.

Ukraina hävitas riiki rünnanud 124 Vene raketist ja droonist 104

Ukraina hävitas ööl vastu pühapäeva riiki rünnanud 124 Vene raketist ja ründedroonist 104, teatasid õhujõud.

Õhujõudude teatel ründas vaenlane kahe ballistilise raketiga Iskander-M ning 122 Shahed, Gerbera ja teist tüüpi ründedrooniga.

Raketid ja droonid tabasid sihtmärke 13 kohas.

Ukrainlased loodavad pühapäevaselt kohtumiselt USA-s konstruktiivsust

President Volodõmõr Zelenski ütles oma 29. novembri õhtuses kõnes, et Ameerika Ühendriigid näitavad üles ukrainlastega peetavatel rahuläbirääkimistel konstruktiivset lähenemist.

Ukraina delegatsioon riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi juhtimisel reisis laupäeval USA-sse, et jätkata läbirääkimisi USA toetatava uusima rahuplaani üle, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu.

Delegaadid kohtuvad pühapäeval Floridas välisministri Marco Rubio, eriesindaja Steve Witkoffi ja USA presidendi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneriga, kinnitas USA ametnik ajalehele Kyiv Independent.

Vaatamata varasematele spekulatsioonidele, et sõjaväeluure (HUR) juht Kõrõlo Budanov võib delegatsiooniga liituda, teatasid Ukrainska Pravda allikad, et Budanov jäi Kiievisse ja HUR-i esindab läbirääkimistel tema asetäitja Vadym Skibitskõi.

The Kyiv Independent on sõjaväeagentuuriga kommentaari saamiseks ühendust võtnud.

"Ameerika pool näitab üles konstruktiivset lähenemist ja lähipäevil on võimalik täpsustada samme, et määrata kindlaks, kuidas sõda väärikalt lõpetada," ütles Zelenski.

Läbirääkimised tuginevad hiljutistele läbirääkimistele Genfis, Šveitsis, kus USA, Ukraina ja Euroopa esindajad töötasid algse 28-punktilise ettepaneku muutmise nimel – plaani, mis algselt nõudis Kiievilt ulatuslikke järeleandmisi kooskõlas Moskva nõudmistega.

Rünnakus Kiievi oblastile hukkus inimene, haiglas 11 inimest

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva droonirünnaku Kiievi oblastile, kus hukkus üks ja vigastada sai 11 inimest. Vigastatute hulgas on neli last. Kokku on haiglasse viidud üksteist inimest põletushaavade, killuvigastuste ja suitsumürgituse tõttu, teatas Kiievi regionaalse sõjalise administratsiooni juht Mõkola Kalašnik.

Mitmekorruselises elumajas puhkes tulekahju, mis õnnestus hiljem kustutada. Riikliku päästeteenistuse andmetel evakueeriti hoonest 146 inimest.

Kahjustada said veel kaks kortermaja, 14 eramaja, ettevõttehoone ning seitse autot.

Rünnaku järel töötasid sündmuskohal päästjad, meedikud ja psühholoogid.

Ukraina õhuväe teatel tulistasid Vene väed öösel riigi pihta 122 Shahed-tüüpi ründedrooni ja peibutusdrooni ning kaks Iskander-M ballistilist raketti.

Ukraina õhutõrje teatas, et alla lasti 104 drooni, samal ajal kui raketid ja 18 drooni tabasid sihtmärke 13 erinevas paigas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 172 860 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 11 386 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 672 (+14);

- suurtükisüsteemid 34 740 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1552 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 430 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 85 851 (+508);

- tiibraketid 4024 (+29);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 68 512 (+49);

- eritehnika 4010 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.