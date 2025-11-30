X!

Hondurase presidendikandidaat süüdistab Trumpi valimistesse sekkumises

Presidendikandidaat Rixi Moncada
Presidendikandidaat Rixi Moncada Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Moises Castillo
Hondurase võimupartei presidendikandidaat süüdistas pühapäeval peetavate valimiste eel USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi sekkumises, kuna viimane toetas tema parempoolset vastaskandidaati ja andis armu riigi endisele presidendile.

"Pole kahtlustki, et tegemist on kahe konkreetse sammuga kolm päeva enne valimisi, mis kujutavad endast selget sekkumist," ütles ametisoleva presidendi Xiomara Castro partei Libre vasakpoolne kandidaat Rixi Moncada laupäeval pressikonverentsil.

Trump avaldas kolmapäeval toetust parempoolsele kandidaadile Nasry Asfurale, kes on üks kolmest peamisest soosikust, ja ütles, et nad saaksid koos võidelda piirkonna "narkokommunistide" vastu.

Reedel läks ta veelgi kaugemale, ähvardades kärpida USA toetust, kui tema eelistatud kandidaat kaotab, ning teatas üllatuslikult, et annab armu ekspresidendile Juan Orlando Hernándezele.

Hondurase endine riigipea, kes on Asfuraga samast parteist, kannab Ühendriikides 45 aasta pikkust vanglakaristust, kuna ta mõisteti mullu süüdi uimastikaubanduses.

USA prokurörid süüdistasid Hernándezt, kes juhtis väikest Kesk-Ameerika riiki aastatel 2014 kuni 2022, ligikaudu 400 tonni kokaiini importimisele kaasaaitamises Ühendriikidesse.

Hernández anti Ühendriikidele välja vaid mõni nädal pärast ametist lahkumist.

Trumpi samm Hernándezele armu anda pälvis kriitikat tema poliitilistelt vastastelt USA-s ja isegi Colombia vasakpoolselt presidendilt Gustavo Petrolt.

Ühendriigid on Trumpi juhtimisel asunud Ladina-Ameerikas läbi viima vastuolulist uimastikaubanduse vastast operatsiooni, mille käigus on rahvusvahelistes vetes korraldatud rünnakutes hukkunud üle 80 inimese. Eksperdid nimetavad seda kohtuvälisteks hukkamisteks.

Trump ütles reedel oma sotsiaalmeediapostituses, et Hernándezt "on paljude minu poolt kõrgelt austatud inimeste sõnul koheldud väga karmilt ja ebaõiglaselt". Trump ei täpsustanud öeldut.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

