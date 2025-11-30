Hongkongi suurpõlengu ohvrite arv kerkis vähemalt 146-ni

Hongkongi kõrge politseiametnik Shuk-yin Tsang ütles, et pühapäevase seisuga on teadmata veel 100 inimese saatus.

Varem teatati 128 hukkunust.

Kolmapäeva pärastlõunal puhkes suurpõleng renoveerimisel olnud Wang Fuk Courti elamukompleksis. Kaheksast kõrghoonest süttis seitse.

Võimud on teatanud, et Wang Fukis, kus elas üle 4600 inimese, ei töötanud tulekahjusignalisatsioon korralikult.

Hong Kongi juht John Lee, teised ametnikud ja riigiteenistujad, kõik mustas riietuses, seisid laupäeva varahommikul kolm minutit vaikides keskvalitsuse hoone ees, kus lipud olid poolde masti langetatud.

Kaastunderaamatud on üles seatud 18 asupaigas, et avalikkus saaks oma austust avaldada.

Valgetes kombinesoonides, kiivrites ja hapnikumaskides politseinikud ronisid põlenud hoonetesse üle bambustellingute hunnikute ja suurte lompide, mis tekkisid pärast seda, kui tuletõrjujad olid hooneid päevade kaupa veega kastnud, et proovida temperatuuri sees alandada.

Otsinguoperatsioonid võivad võtta kolm kuni neli nädalat, ütles Hongkongi siseminister Alice Mak. Politsei teatel otsiti laupäeval läbi kaks kõige vähem kahjustada saanud hoonet.