Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

Pühapäeval, esimesel advendil süüdati jõulukuusel pidulikult tuled, laulis Tallinna prantsuse lütseumi mudilaskoor ning kõlas orelimuusika.

Õhtul toovad muuseumisse muusikalist külakosti kammerkoor Avis Animi ja solistid just advendiaja algusele pühendatud kontserdiga "Adventus Domini".

Niguliste muuseumis on korraga lubatud viibida kuni 280 külastajal. Seoses erakordselt suure külastajate hulgaga on pühapäeval suletud Niguliste muuseumi torn, Väikese kabeli teine korrus ning ajutine näitus "Divines Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi".

Niguliste muuseum on pühapäeval avatud kella 17-ni.

Niguliste jõulukuusk ehiti koostöös sisekujundusettevõttega Shishi.