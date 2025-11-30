"Ukraina stuudios" kell 18.45: Alar Laneman ja Riho Terras

Venemaa on rahuprotsessi sildi varjus tõstnud aktiivsust Ukraina sõja rinnetel ja ööpäevas toimub juba rohkem kui 200 lahingkontakti. Ukrainal on Pokrovskis ja Mõrnohradis väga raske, kuid Kremli teated Pokrovski langemisest ei vasta tõele. Samal ajal on Ukraina valusalt nõelanud täppisrünnakutega Venemaa strateegilisi objekte. Olukorda rindel analüüsib brigaadikindral reservis Alar Laneman.

Belgia on endiselt vastu Venemaa külmutatud varade kasutamisele Ukraina abistamiseks. Uus argument on, et see ohustaks rahuleppeni jõudmist. Millise lahenduseni Euroopa riigipead detsembris toimuval tippkohtumisel võiks jõuda? Kas Ukraina peab tugevale USA survele vastu või on nad sunnitud allkirjastama kehva rahuleppe? Teemat kommenteerib kindral reservis Riho Terras.

Saatejuht on Reimo Sildvee.