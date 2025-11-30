Allikad: OPEC+ jätab naftatoodangu mahud samaks

OPEC+ koondab naftat eksportivate riikide organisatsiooni (OPEC) ja selle liitlasi, sealhulgas Venemaad.

Poolt maailma naftatoodangust pakkuva ühenduse kohtumine toimub ajal, mil USA üritab taas vahendada Venemaa-Ukraina rahulepet. Kui sanktsioone Venemaa vastu leevendatakse, võib see suurendada naftapakkumist turul. Kahe allika sõnul on ministrid alustanud veebikohtumiste seeriat.

Kui rahulepe peaks nurjuma, võivad sanktsioonid Venemaa tarneid veelgi piirata.

Brenti toornafta hind sulgus reedel tasemel ligi 63 dollarit barreli kohta, olles sel aastal langenud 15 protsenti.

OPEC+ peatas 2026. aasta esimeseks kvartaliks kavandatud tootmismahtude suurendamise pärast seda, kui oli 2025. aasta aprillist alates turule lisanud umbes 2,9 miljonit barrelit päevas. Ühendusele kehtib endiselt tootmiskärbe mahus 3,24 miljonit barrelit päevas, mis moodustab ligikaudu kolm protsenti ülemaailmsest nõudlusest. Allikate kinnitusel pühapäevane kohtumine seda tõenäoliselt ei muuda.

Allikate väitel keskendub ühendus arutelule, kuidas hinnata liikmesriikide maksimaalset tootmisvõimsust, mille alusel määratakse tootmiskvoodid alates 2027. aastast.

OPEC+ on seda küsimust arutanud aastaid, kuid lahenduse leidmine on osutunud keeruliseks. Mõned liikmed, näiteks Araabia Ühendemiraadid, on oma võimsust suurendanud ja soovivad seetõttu kvoote tõsta.

Teiste liikmete, näiteks Aafrika riikide tootmisvõimsus on aga langenud, kuid nad seisavad kvootide kärpimisele vastu. Angola lahkus ühendusest 2024. aastal just erimeelsuste tõttu tootmiskvootide üle.